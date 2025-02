Els clients de Vodafone ja no aguanten més i cada cop ho tenen més clar: 'Anar-vos'

Les queixes contra Vodafone s'estan multiplicant a les xarxes socials, i molts usuaris ja no es callen. La recent promoció de Vodafone ha estat el detonant d'una nova onada de crítiques. Consta de fibra d'1 Gb, dues línies mòbils i Vodafone TV amb Max, Disney+, Prime i Netflix per només 47 euros

Aquest tipus d'ofertes, pensades principalment per atreure nous clients, ha deixat els actuals usuaris sentint-se maltractats. La insatisfacció dels clients no és una cosa nova, però ara s'ha tornat més evident que mai.

El problema amb Vodafone no és només la falta d'atenció al client. També la sensació que aquells que porten anys com a usuaris no reben els mateixos beneficis que els nous clients. Molts se senten enganyats, ja que paguen preus elevats per serveis similars als que ara s'ofereixen a preus molt més baixos.

El consell d'un usuari

Un usuari, que possiblement hagi treballat amb Vodafone, després de revisar els comentaris a les plataformes digitals, arriba a una conclusió. Després de comprovar com alguns paguen en excés i així ho fan arribar a les xarxes socials es pregunta per què aguanten tant amb ells.

No entenia com després de tants anys els clients no s'adonen del tracte que reben. "Em pregunto a què espereu per marxar", assegura, mentre fa referència a l'opció de canviar a altres operadores.

Les queixes sobre Vodafone s'han convertit en un tema comú entre molts usuaris que se senten frustrats. La sensació generalitzada és que, malgrat ser fidels a la marca durant anys, no reben un tracte just. I molt menys avantatges especials per la seva antiguitat.

En canvi, l'operador prefereix centrar-se en atreure nous clients amb promocions atractives. Sense considerar les necessitats de qui porta anys pagant i utilitzant els seus serveis.

Molts clients de Vodafone estan disposats a canviar

Aquesta insatisfacció s'ha incrementat notablement des que es van anunciar les noves promocions. I és que lluny de recompensar els clients actuals, semblen beneficiar només a qui decideix canviar-se a Vodafone. De fet, moltes persones s'estan plantejant deixar la companyia, buscant alternatives que els ofereixin un tracte més equitatiu i preus més justos.

Si ets un dels molts clients de Vodafone que se sent maltractat, potser sigui el moment de plantejar-te seriosament la possibilitat de canviar de companyia. Cada vegada són més els usuaris que opten per marxar descontents amb el servei i el tracte.