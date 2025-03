Movistar alerta a mitja Espanya: et poden deixar sense telèfon i sense diners

Movistar ha llançat una important advertència als seus usuaris arran del cas d'una estafa que ha deixat un client de l'operadora sense diners i amb un greu problema. Aquest cas, que va ser difós a la Comunitat Movistar, va encendre les alarmes sobre la seguretat i les possibles amenaces que assetgen els usuaris.

L'estafa, que va començar amb una trucada aparentment legítima d'un treballador de Movistar, ha afectat possiblement diverses persones. Per això és fonamental estar alerta i conèixer els detalls del que ha passat per evitar ser víctima d'aquests delinqüents.

Un presumpte treballador de Movistar contacta amb la víctima

El client afectat, que es trobava experimentant caigudes de velocitat i problemes en el seu servei d'Internet, va rebre una trucada d'un presumpte empleat de Movistar. El suposat treballador es va interessar pel funcionament del router i, després de confirmar el problema, li va proposar un canvi del dispositiu. En un principi, això semblava ser una solució legítima, ja que Movistar sol oferir aquest tipus de serveis per millorar la qualitat de la connexió.

El suposat treballador li va explicar que rebria un paquet amb el nou router. A més, un tècnic de Movistar es posaria en contacte amb ell per guiar-lo en el procés d'instal·lació. No obstant això, la història aviat va començar a prendre un gir sospitós.

Al poc temps, l'usuari va rebre un missatge per WhatsApp del suposat tècnic. En aquesta comunicació li demanen que, quan rebés el paquet, fes una fotografia del codi de barres a la part exterior de la caixa. Tot això sense necessitat d'obrir-la.

Aquesta sol·licitud ja generava certs dubtes. Però el client va decidir seguir les instruccions pensant que era una part normal del procés de canvi de router.

El que va succeir després va ser encara més desconcertant. El presumpte tècnic li va advertir d'un error en l'enviament i es van comprometre a enviar-li un altre model. L'endemà, un missatger va arribar a casa seva per recollir el paquet, i el client, confiat, va signar el document de devolució.

Movistar desvela que va ser un error de l'usuari

En posar-se en contacte amb Movistar el client descobreix que l'havien enganyat. Tenia a la seva àrea de clients un càrrec per la compra d'un iPhone, que ascendia gairebé a 1.600 euros.

Resulta que, en lloc del router que esperava, el paquet contenia un iPhone d'última generació. El delinqüent l'havia aconseguit comprar amb les dades que el client havia proporcionat durant el procés.

El paquet mai va tenir el router promès. En ell es trobava un mòbil d'última generació que va lliurar a un missatger aliè a l'operador.

La clau de l'estafa va radicar en les dades que el client va proporcionar al suposat tècnic. Encara que Movistar assegura que no es va tractar d'una bretxa de seguretat en els seus sistemes, el delinqüent va aconseguir obtenir informació sensible. Això va ser possible a través de les interaccions amb l'usuari.

Amb aquestes dades, va poder realitzar la compra de l'iPhone sense que el client sospités. Aquest tipus de frau ressalta la importància d'estar alerta davant qualsevol tipus de comunicació inesperada. Sobretot que provingui de persones que no podem identificar com a legítimes.