La sorpresa que tenía preparada Movistar: hazlo ya o te lamentarás para siempre

Movistar ha lanzado una oferta que está causando sensación entre sus clientes, y no es para menos. La compañía ha decidido sorprender a todos aquellos que buscan mejorar su conexión a internet en casa con un servicio innovador. Se trata de la fibra FTTR (Fiber to the Room).

Este revolucionario sistema promete llevar una señal de internet más estable y rápida a cada habitación de la casa. Algo que marcará la diferencia para aquellos que tienen varias personas conectadas al mismo tiempo. Sin embargo, lo mejor de todo es que ahora puedes contratarla a un precio especial que no podrás dejar escapar.

¿Qué es la fibra FTTR de Movistar?

La fibra FTTR es un servicio que permite distribuir la conexión a internet de manera más eficiente dentro de tu hogar. En lugar de depender únicamente de un router central, se lleva internet directamente a cada habitación de tu casa. Lo que mejora considerablemente la calidad de la señal.

Esto es perfecto para aquellos hogares donde varias personas usan el internet al mismo tiempo para trabajar o disfrutar de contenido en streaming.

La sorpresa que Movistar tenía preparada para sus clientes es que ha lanzado una oferta que te permitirá disfrutar de la fibra FTTR a un precio más bajo. Si en el momento del lanzamiento, hace unos meses, se debía pagar 120 euros por la instalación en su domicilio, ahora este coste se ha eliminado. Así, aquellos que decidan contratarla ahora no tendrán que preocuparse por ese gasto extra, lo que convierte la oferta aún más atractiva.

El precio de la fibra FTTR es de solo 10 euros al mes. Lo que supone un ahorro considerable si lo comparamos con otros servicios similares en el mercado. Sin embargo, hay una condición importante que debes tener en cuenta: la oferta está sujeta a una permanencia de 24 meses.

Esto significa que, si decides cancelar el servicio antes de ese período, deberás abonar una penalización de 100 euros. Esta penalización será prorrateada, es decir, se ajustará a los meses que no hayas cumplido con la permanencia.

Movistar impone un plazo límite

Si estás pensando en aprovechar esta increíble oferta de Movistar, es importante que te des prisa, ya que la promoción tiene fecha límite. El plazo para contratar la fibra FTTR a este precio especial finaliza el 11 de marzo. Aunque no se descarta que la oferta pueda prorrogarse, no hay garantía de que esto suceda.

Por eso, si quieres asegurarte de aprovechar la oferta y disfrutar de los beneficios de la fibra FTTR, no pierdas tiempo y hazlo cuanto antes.