Ningú esperava aquesta bogeria de Movistar i Orange: Vodafone ho tenia tot planejat

Al Mobile World Congress de Barcelona, que va tenir lloc fa uns dies, es va confirmar una notícia que va sorprendre a molts. Vodafone i la firma nord-americana AST SpaceMobile van crear una empresa conjunta de serveis satel·litals. Tot això amb l'objectiu d'oferir serveis de banda ampla mòbil a les operadores europees.

Aquesta aliança, que va començar com un projecte entre Vodafone i AST SpaceMobile, podria canviar la dinàmica de les telecomunicacions a Europa. A més, aspira a convertir-se en una oportunitat clau per a companyies com Movistar i Orange.

Vodafone ho posa en safata a la resta d'operadors

La nova empresa conjunta se centrarà a proporcionar serveis de connexió mòbil a través de satèl·lits. El que permetrà oferir una cobertura de banda ampla mòbil a nivell europeu.

En un principi es va pensar que aquesta tecnologia estaria disponible exclusivament per a Vodafone. No obstant això, l'aliança amb AST SpaceMobile permetrà que altres operadores puguin accedir a aquesta innovadora solució.

El més destacat d'aquesta associació és que no només estaran proporcionant satèl·lits per a la connexió. També oferiran un servei 'clau en mà'. És a dir, una solució integral en què es combina la xarxa i l'enginyeria de Vodafone amb la infraestructura satel·lital d'AST SpaceMobile.

Això promet una cobertura del 100% a tota Europa. Per tant, garantirà a particulars i empreses una connectivitat de banda ampla mòbil segura, fins i tot a les zones més remotes.

Per què Movistar i Orange han de recórrer a Vodafone?

Amb la creació d'aquesta empresa conjunta, Vodafone s'ha posicionat com un dels actors més importants en la futura evolució de les telecomunicacions mòbils. En aquest sentit, és probable que altres operadores com Movistar i Orange es vegin obligades a recórrer a ella. Principalment per aprofitar la cobertura satel·lital que aquesta nova aliança oferirà.

Movistar i Orange són dues de les principals operadores de telecomunicacions a Europa. Però malgrat la seva mida, no compten amb la infraestructura satel·lital pròpia que ofereix Vodafone. Això les obliga a recórrer a la companyia britànica si desitgen accedir a una tecnologia que els permetrà millorar significativament la qualitat de la seva connexió mòbil.

Aprofitar la cobertura satel·lital de l'operador britànic podria ser una solució ideal per a la competència. Els permetrà oferir un servei més fiable i amb una millor qualitat de connexió als seus usuaris, independentment de la seva ubicació. A més, en un mercat altament competitiu com el de les telecomunicacions, no poden permetre's perdre terreny davant d'altres rivals.