Preu de la llum avui, dimarts 4 de març, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 4 de març de 2025, és de 94,44 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de dilluns, parlem d'una baixada de 2,55 euros. Recordem que, en la jornada del 3 de març, la tarifa mitjana de l'electricitat se situava en els 96,99 euros per MW/h.

És cert que no parlem d'una gran baixada, per la qual cosa tampoc s'aprecia en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara del dimarts, per exemple, el preu del MW/h tornarà a disparar-se per sobre dels 144 euros. Una tarifa força alta, que obliga els consumidors a planificar molt bé el seu consum de llum.

Preu de la llum avui, dimarts 4 de març de 2025, hora a hora

Malgrat tot, hi ha un parell de bones notícies. La primera és que, en la franja més barata del dimarts, el preu del MW/h baixarà força i s'acostarà als 50 euros. La segona és que, a la tarda, els consumidors tindran força hores amb preus de la llum més assequibles que podran aprofitar.

Així, de 12:00 a 13:00 el preu del MW/h se situarà en els 63,84 euros. Entre les 13:00 i les 14:00 trobem la tarifa més econòmica de tot el dimarts: 50,24 euros per MW/h. Finalment, de 14:00 a 15:00 el MW/h costarà 55,1 euros, i de 15:00 a 16:00 el preu pujarà a 66,75 euros per MW/h.

12:00 - 13:00: 63,84 € /MWh.

13:00 - 14:00: 50,24 € /MWh.

14:00 - 15:00: 55,1 € /MWh.

15:00 - 16:00: 66,75 € /MWh.

I quan serà més cara la llum el dimarts?

Els preus més cars ocuparan gran part del dia, encara que destacaran a primera hora i en l'última part de la jornada. De 07:00 a 08:00 el MW/h costarà 106,6 euros, encara que en la següent franja el preu pujarà més. De 08:00 a 09:00 el MW/h tindrà un preu de 109,24 euros.

08:00 - 09:00: 109,24 € /MWh.

19:00 - 20:00: 144,28 € /MWh.

20:00 - 21:00: 132 € /MWh.

21:00 - 22:00: 117,62 € /MWh.

En la segona meitat del dia, de 19:00 a 20:00 trobem el preu més car de tota la jornada: 144,28 euros per MW/h. En la següent hora, de 20:00 a 21:00 el preu baixarà a 132 euros per MW/h. Per últim, de 21:00 a 22:00 el preu del MW/h ja serà de 117,62 euros.