Canvi radical a Movistar: té l'estratègia clau per convèncer els clients

Movistar ha rebut moltes crítiques per part dels seus abonats en les últimes setmanes. S'han mostrat descontents per la pèrdua d'alguns canals importants i la inclusió d'altres que no han aconseguit captar la seva atenció.

La plataforma de televisió s'ha vist en la necessitat de replantejar-se la seva estratègia per satisfer els usuaris. I, amb això, evitar que més clients abandonin el servei. La solució sembla estar clara: realitzar una sèrie de canvis en el seu catàleg de canals, amb l'objectiu d'oferir alguna cosa més atractiva.

Movistar confia molt en els canals temporals

Movistar fa temps que aposta per una estratègia basada en els canals temàtics pop up o temporals. Aquests canals especials s'incorporen durant un temps limitat. El que permet als usuaris gaudir de contingut exclusiu i centrat en una temàtica concreta.

Aquesta és una de les apostes que la plataforma sembla estar afinant per millorar la seva proposta. I fins a cert punt podria ser la clau per recuperar la confiança dels seus abonats.

Una de les novetats més esperades és l'arribada de Los 90 por M+, un canal que promet ser tot un regal per als amants del bon cinema. A partir del 20 de març, els usuaris de Movistar Plus+ podran gaudir de pel·lícules clàssiques que van marcar una època. Títols com El fugitivo, Forrest Gump, La lista de Schindler, Titanic, Peligro inminente o El silencio de los corderos estaran disponibles.

Amb aquesta oferta, Movistar espera que els seus abonats trobin un motiu més per mantenir-se fidels a la plataforma. I a més no es vegin temptats a canviar-se a la competència.

Movistar es presenta amb més novetats

Però no només Los 90 por M+ serà una opció destacada al mes de març. Movistar ha decidit ampliar el seu catàleg amb altres canals temporals que, sens dubte, atrauran als entusiastes del bon cinema. Un d'aquests canals serà Los Oscar en M+, que estarà disponible a partir del 15 de març.

Aquesta és una excel·lent oportunitat per reviure algunes de les pel·lícules més destacades de la història dels Premis Oscar. El 16 de març arribarà un altre canal interessant: De època por M+, ideal per a aquells que gaudeixen de les pel·lícules clàssiques de diferents èpoques. I per tancar el mes, el 27, Movistar llançarà Musicales por M+, un canal dedicat als millors musicals de la història del cinema.

Amb aquestes apostes, l'operador ofereix una varietat de continguts que s'ajusten als gustos de diferents tipus de públic. Una cosa que podria ser clau per reconquerir aquells usuaris que se senten decebuts per la falta de varietat en els canals tradicionals.

Està clar que Movistar està fent un esforç per millorar la seva plataforma i oferir als seus abonats una experiència de televisió més atractiva. Aquesta estratègia de canals temàtics temporals és una opció que podria funcionar bé per revitalitzar el servei. Sobretot si els usuaris gaudeixen dels continguts exclusius i se senten més satisfets amb l'oferta de cinema.