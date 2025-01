El restaurant més sorprenent de Lleida és aquest i arrasa amb els seus plats al gener

Si estàs buscant una escapada gastronòmica a Lleida, o si ets un local i encara no has descobert un dels seus secrets millor guardats, no et pots perdre aquest racó culinari. Al cor de Ponts, es troba un restaurant que està sorprenent a tothom amb la seva proposta única. Amb un enfocament en la creativitat i la qualitat, ha aconseguit atreure una clientela fidel que sempre torna.

Aquest restaurant, que es diu 'L'apagallums', ofereix una experiència gastronòmica que no deixa indiferent a ningú. Si tens pensat visitar-lo, prepara't per a una explosió de sabors en cada mos. Cada plat està acuradament elaborat per sorprendre't, des de les seves tapes d'autor fins a les seves combinacions innovadores.

Preus accessibles i plats irresistibles

El que més destaca a 'L'apagallums' és la seva proposta de tapes d'autor. Des d'un entrepà de calamars per 6,20 €, fins a un steak tartar d'angus per 7,50 €, passant per un bao de papada i teriyaki per 4,50 €. I què tal una truita de patates d'autor? Aquesta no és qualsevol truita, és una versió desconstruïda que se serveix amb trompetes de la mort, per 7,80 €.

A més, el carpaccio de figues i foie per 7,50 € és un altre dels plats que no et pots perdre. Les costelles amb barbacoa, a 6,80 €, completen un menú ple de sorpreses. Amb preus tan competitius, és fàcil veure per què 'L'apagallums' s'ha guanyat un lloc entre els favorits de la zona.

El millor de tot és que, malgrat ser un local senzill, la qualitat dels productes és excepcional. El restaurant fa servir ingredients frescos i de gran qualitat, cosa que es reflecteix en el sabor de cada plat. Si et preguntes quant et costarà un àpat complet, la mitjana per persona ronda els 25 €, un preu accessible per tot el que ofereix.

Un lloc que no pots deixar passar

El restaurant obre de dijous a diumenge, amb horaris molt flexibles per adaptar-se a la teva agenda. Els dijous, de 19:00 a 23:00, i de divendres a diumenge, de 12:00 a 16:00 i de 19:00 a 23:00. Si estàs a Ponts o penses anar-hi aviat, és el moment perfecte per fer una parada i gaudir d'un àpat que val la pena.

No importa si vius a la zona o estàs planejant una escapada a Lleida, 'L'apagallums' és un lloc que no et pots perdre. Amb el seu ambient acollidor i la seva proposta gastronòmica, es converteix en el lloc perfecte per a un àpat entre amics o per sorprendre la teva família.