El restaurante más sorprendente de Lérida es este y arrasa con sus platos en enero

Si estás buscando una escapada gastronómica en Lérida, o si eres un local y aún no has descubierto uno de sus secretos mejor guardados, no puedes perderte este rincón culinario. En el corazón de Ponts, se encuentra un restaurante que está sorprendiendo a todos con su propuesta única. Con un enfoque en la creatividad y la calidad, ha conseguido atraer a una clientela fiel que regresa una y otra vez.

Este restaurante, que se llama 'L'apagallums', ofrece una experiencia gastronómica que no deja indiferente a nadie. Si tienes pensado visitarlo, prepárate para una explosión de sabores en cada bocado. Cada plato está cuidadosamente elaborado para sorprenderte, desde sus tapas de autor hasta sus combinaciones innovadoras.

Precios accesibles y platos irresistibles

Lo que más destaca en 'L'apagallums' es su propuesta de tapas de autor. Desde un bocata de calamares por 6,20 €, hasta un steak tartar de angus por 7,50 €, pasando por un bao de papada y teriyaki por 4,50 €. ¿Y qué tal una tortilla de patatas de autor? No es cualquier tortilla, es una versión deconstruida que se sirve con trompetas de la muerte, por 7,80 €.

Además, el carpaccio de higos y foie por 7,50 € es otro de los platos que no puedes perderte. Las costillas con barbacoa, a 6,80 €, completan un menú lleno de sorpresas. Con precios tan competitivos, es fácil ver por qué 'L'apagallums' se ha ganado un lugar entre los favoritos de la zona.

Lo mejor de todo es que, a pesar de ser un local sencillo, la calidad de los productos es excepcional. El restaurante utiliza ingredientes frescos y de gran calidad, lo que se refleja en el sabor de cada plato. Si te preguntas cuánto te costará una comida completa, la media por persona ronda los 25 €, un precio accesible para todo lo que ofrece.

Un lugar que no puedes dejar pasar

El restaurante abre de jueves a domingo, con horarios muy flexibles para adaptarse a tu agenda. Los jueves, de 19:00 a 23:00, y de viernes a domingo, de 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 23:00. Si estás en Ponts o piensas ir pronto, es el momento perfecto para hacer una parada y disfrutar de una comida que vale la pena.

No importa si vives en la zona o estás planeando una escapada a Lérida, 'L'apagallums' es un lugar que no te puedes perder. Con su ambiente acogedor y su propuesta gastronómica, se convierte en el sitio perfecto para una comida entre amigos o para sorprender a tu familia.