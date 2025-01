Movistar enfonsa els seus clients amb aquest anunci: ja poden anar acomiadant-se d'això

En les últimes hores, Movistar donava una mala notícia als seus clients, especialment als aficionats al bàsquet. Un dels productes estrella de la seva plataforma de televisió, Movistar Plus+, patirà un important canvi. I és que a partir de la pròxima temporada, podria veure's afectada seriosament l'experiència de molts dels seus usuaris.

La notícia no és altra que la NBA ha arribat a un acord amb Amazon Prime Video per retransmetre fins a 65 encontres de la temporada de la NBA a Espanya. Aquest acord abastarà no només els partits de la temporada regular, sinó també els play-offs i les finals de la NBA, fins a l'any 2036. D'aquesta manera, la famosa lliga de bàsquet nord-americana busca ampliar la seva presència al mercat espanyol.

És un pas més en la seva estratègia global amb Amazon, que ha començat a operar en altres països, oferint la NBA a través de la seva plataforma de streaming.

Què significa aquest acord per a Movistar?

Fins ara, els drets de transmissió de la NBA a Espanya estaven en mans de Movistar Plus+. No obstant això, amb el nou acord amb Amazon, la companyia de telecomunicacions perdrà part de l'exclusivitat sobre els continguts relacionats amb la NBA.

Malgrat aquest important canvi, Movistar no es queda sense res. L'operadora continuarà emetent partits de la NBA, però sorgeix un gran dubte. Es desconeix per ara quants partits tindrà disponible a la seva plataforma de televisió.

Segons apunten diversos mitjans, l'acord entre la NBA i Amazon no suposarà la desaparició total dels partits de la NBA a Movistar Plus+. Pel que sembla hi haurà una coexistència entre ambdues plataformes per oferir una major cobertura de la competició. Això significa que alguns partits de la NBA seguiran estant disponibles a Movistar, però no tots.

L'estratègia global de la NBA

Aquest acord amb Amazon Prime Video no és una casualitat ni una sorpresa. Es tracta d'una part de l'estratègia global de la NBA, que ha signat acords similars en altres països. A Espanya, la lliga de bàsquet busca arribar a més persones a través de la plataforma de streaming, aprofitant l'abast d'Amazon Prime Video.

Per tant, aquest acord podria marcar l'inici d'una nova era per a la retransmissió de la NBA a Espanya. Si bé Movistar continuarà emetent alguns partits, la plataforma de streaming també ve per quedar-se a llarg termini.

Dit acord començarà a aplicar-se a partir de la pròxima temporada. El que deixa la porta oberta a possibles canvis en la manera en què els usuaris de Movistar Plus+ consumeixen bàsquet. Encara que en un principi sembla que ambdós serveis coexistiran, la incertesa està en saber com es repartiran els partits.

És possible que aquest canvi no només afecti els aficionats al bàsquet, sinó també al negoci de Movistar en general. Si Amazon Prime Video comença a oferir una cobertura superior de la NBA, és probable que alguns clients decideixin passar-se a la plataforma de streaming.