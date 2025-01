Comunicado urgent d'Orange: el càrrec inesperat que pot aparèixer a la teva factura

És probable que certs clients d'Orange s'hagin trobat alguna vegada amb un càrrec inesperat a les seves factures. El que genera confusió i dubtes sobre l'origen d'aquest cobrament extra. Des de l'operadora, han explicat les raons darrere d'aquest fenomen i, el més important, com evitar-lo en el futur.

Aquest càrrec es produeix quan, per alguna raó, el banc retorna un rebut de pagament. Això pot succeir per diversos motius. Ja sigui per fons insuficients, errors en el compte bancari associat o fins i tot problemes temporals amb el sistema del banc.

Quan això passa, Orange no pot cobrar l'import de la factura de forma automàtica, el que genera la necessitat d'aplicar un càrrec extra.

Els càrrecs addicionals que aplica Orange

El càrrec addicional que podries veure a la teva factura inclou, principalment, dos tipus de càrrecs. En primer lloc per factura retornada. Quan el banc retorna el rebut de pagament, Orange aplica un càrrec per la factura retornada.

Aquest càrrec cobreix les despeses administratives generades pel procés de devolució i se suma a la teva factura mensual.

L'altra opció és que hi hagi un càrrec per reconnexió. Passa en els casos en què la factura no es paga a temps i, com a conseqüència, el servei es suspèn. De succeir això, és possible que Orange hagi de tornar a activar la teva línia.

Aquest procediment també comporta un càrrec extra, conegut com a càrrec per reconnexió. Cal destacar que aquest càrrec només s'aplica després d'una suspensió del servei i quan és necessari reactivar la connexió.

Quan no s'apliquen aquests càrrecs addicionals?

Orange ha aclarit que, en alguns casos, aquests càrrecs addicionals no s'apliquen. En concret, els usuaris no veuran aquests càrrecs si es tracta de la primera factura generada o de la primera devolució del rebut.

Per evitar càrrecs inesperats i altres possibles inconvenients, l'operador recomana pagar les teves factures a temps. El retard en el pagament pot causar no només aquests càrrecs addicionals, sinó també la suspensió temporal del servei. El que interromp la teva connexió i pot generar molèsties.

Consells d'Orange per evitar problemes amb la teva factura

Per assegurar-te que no hi hagi càrrecs inesperats a la teva factura d'Orange, tingues en compte aquests consells:

- Verifica el teu compte bancari. Assegura't que tens prou saldo al teu compte o que la teva targeta està activa per evitar devolucions de rebuts.

- Revisa la teva factura. Comprova les teves factures mensuals i assegura't que totes les dades siguin correctes. Si veus un càrrec estrany, contacta amb el servei d'atenció al client d'Orange per aclarir-ho el més aviat possible.

- Estableix alertes de pagament. Si acostumes a oblidar-te de realitzar pagaments, configurar una alerta al teu telèfon o al teu email t'ajudarà a no passar per alt cap rebut.

- Mantén la teva informació actualitzada. Si canvies de compte bancari o de targeta, assegura't d'actualitzar les teves dades de pagament al web d'Orange o a l'app.