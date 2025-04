Toc d'atenció dels clients a Orange i Movistar: 'Es veu molt...'

En el competitiu món de les telecomunicacions, les grans operadores s'esforcen per oferir els millors serveis als seus clients. Tanmateix, no sempre és fàcil mantenir-se a l'avantguarda.

Un clar exemple d'això s'ha donat a Orange, que ha rebut un dur cop de part d'una de les seves usuàries. Ha destacat públicament que la companyia va a remolc de Movistar pel que fa a qualitat de servei, especialment en l'apartat de televisió.

La queixa va sorgir a les xarxes socials. La clienta va aixecar la veu per qüestionar per què la companyia no havia començat a emetre Canal Sur Andalusia en qualitat HD.

Segons ella, aquest canal és un dels pocs que encara es transmet en SD (definició estàndard). La qual cosa afecta negativament la qualitat de la imatge, i al seu judici, "es veu molt malament".

El que realment va destacar en aquesta queixa va ser la dada que la clienta va compartir per posar pressió a Orange. "Movistar ja l'està emetent en proves" en HD, va assegurar. Aquest comentari va deixar clar que, en aquest cas, l'operadora rival està avançada pel que fa a la qualitat de l'emissió d'aquest canal regional.

L'usuària va acabar el seu missatge amb una crida a l'acció, demanant al seu operador que actués per no quedar-se endarrerits. "No ens hauríem de quedar enrere", confessa una mica resignada.

La resposta d'Orange no convenç

En la seva resposta, Orange va intentar apaivagar els ànims. Van assegurar que "treballem en la millora constant del servei i et donem les gràcies per fer-nos arribar el teu interès". Tanmateix, la resposta no va ser el que molts esperaven.

L'operadora no va proporcionar cap data concreta ni va garantir que l'emissió en qualitat HD fos una prioritat en la seva agenda. La qual cosa va deixar una sensació d'indiferència entre els usuaris.

Aquest episodi posa en evidència una vegada més la competitivitat en el sector de les telecomunicacions. Les companyies lluiten no només per oferir tarifes atractives, sinó també per brindar una experiència de qualitat en els seus serveis de televisió. En aquest cas, Orange sembla estar perdent terreny davant de Movistar.

La queixa de la clienta reflecteix una realitat que molts altres usuaris han percebut. I és la sensació que Orange, de vegades, va un pas enrere de Movistar pel que fa a innovacions i millores en els seus serveis. Aquesta diferència, encara que sembla petita en un primer cop d'ull, pot ser suficient perquè alguns clients considerin canviar d'operadora.