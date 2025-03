Andrés Millán, famós advocat: 'Tallar la llum a qui okupa casa teva ja no és delicte'

Andrés Millán és un dels advocats espanyols més populars a les xarxes socials. En els seus perfils compta amb milers de seguidors i diàriament comparteix informació jurídica de gran interès per a la ciutadania. Ara, s'acaba de fer ressò d'una de les notícies més esperades per molts: tallar els subministraments als okupes ja no és delicte.

I és que els magistrats de l'Audiència de Barcelona han dictaminat que els propietaris i llogaters d'immobles ocupats poden tallar i deixar de pagar els subministraments de l'habitatge. En aquest sentit, es pot tallar l'aigua, la llum o el gas, sense que això suposi un delicte de coaccions. Aquesta decisió suposa un important suport per a aquells que busquen recuperar les seves propietats després de ser ocupades il·legalment.

L'acord es va assolir en una reunió celebrada pels jutges de Barcelona amb l'objectiu d'unificar criteris en els casos d'usurpació d'immobles i violació de domicili. Segons el document, "el titular d'una finca ocupada que no mantingui l'alta dels subministraments, no serà constitutiu d'un delicte de coaccions". Aquesta decisió eximeix els propietaris de la responsabilitat de pagar els subministraments dels habitatges ocupats.

Andrés Millán es fa ressò d'una de les notícies més esperades

Com no podia ser d'una altra manera, l'advocat Andrés Millán no ha trigat a explicar les novetats d'aquesta nova mesura. I és que la nova norma estableix un precedent que podria influir en futurs casos a tota Espanya. No és la primera vegada que un tribunal arriba a aquesta conclusió, ja que l'Audiència de Girona va prendre una decisió similar al novembre.

Amb aquest nou posicionament dels jutges catalans, es fixa una referència clau per a la resta d'audiències en aquest tipus de casos. El nou criteri adoptat podria accelerar el procés de desallotjament dels okupes en privar-los de serveis bàsics. Segons dades recopilades per Alquiler Seguro, el temps mitjà de recuperació d'un habitatge ocupat a Espanya és d'aproximadament 8 mesos i mig.

No obstant això, hi ha diferències entre comunitats autònomes. A Castella i Lleó i a Múrcia, el procés pot trigar 12 mesos, mentre que a Aragó i Navarra es resol en uns 4 mesos. El problema de l'ocupació il·legal continua en augment a Espanya.

Un problema que varia segons la comunitat en què es visqui

D'acord amb el CGPJ, les demandes presentades per usurpació i violació de domicili van créixer un 2% el 2024. Assolint un total de 2.309 casos. Catalunya i Andalusia lideren les estadístiques amb 463 i 449 denúncies, respectivament, seguides de la Comunitat Valenciana (391) i Madrid (186).

En contrast, les regions amb menys incidències van ser La Rioja (6), Aragó (19) i Galícia (81). Aquesta resolució suposa un canvi en la protecció dels propietaris i podria modificar el panorama de la lluita contra l'ocupació il·legal a Espanya. Sens dubte, una mesura exigida per molts i aclamada per tots.