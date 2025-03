Comunicat urgent dels Mossos: l'estafa perillosa que està de moda a Catalunya

Les estafes telefòniques s'han convertit en un problema creixent a tota Espanya. En els últims anys, els criminals han perfeccionat els seus mètodes d'engany. Aprofitant-se de la tecnologia, aconsegueixen que els seus fraus siguin gairebé impossibles de detectar.

La Policia a Catalunya ha alertat sobre una nova modalitat que està afectant diversos ciutadans. Es tracta d'un engany que involucra persones que es fan passar per tècnics d'empreses de serveis. Aquest tipus de frau està sent cada vegada més comú, i les autoritats han emès un comunicat urgent per advertir la població.

L'engany dels falsos revisors

La modalitat de la qual adverteixen els Mossos d'Esquadra involucra persones que es fan passar per treballadors de companyies de gas, llum o aigua. Aquests estafadors es presenten a les cases de les víctimes com si fossin revisors oficials. Afirmen que hi ha un problema amb els comptadors i que necessiten fer una reparació o canvi urgent.

El policia encarregat de donar l'avís ha explicat com operen aquests criminals. De vegades, aconsegueixen contactar amb les víctimes per telèfon, dient que necessiten concertar una cita per revisar el comptador. En molts casos, obtenen la informació personal de les persones de documents rebutjats o mal gestionats, cosa que els permet guanyar-se la seva confiança.

Un cop dins de l'habitatge, els falsos revisors demanen quedar-se sols un moment, aprofiten aquesta oportunitat per robar objectes de valor, incloent-hi targetes de crèdit. En alguns casos, intenten endevinar el PIN de les targetes i fan servir les claus per fer compres o retirar diners en caixers automàtics. Aquest modus operandi ha estat detallat pels Mossos, que recomanen a la població estar especialment alerta.

Recomanacions dels Mossos d'Esquadra

Per evitar caure en aquesta trampa, els Mossos aconsellen prendre precaucions a l'hora de rebre visites o trucades inesperades. En primer lloc, mai s'ha d'obrir la porta a aquestes persones sense verificar la seva identitat. Si reps una trucada o visita sospitosa, el millor és contactar amb l'empresa en qüestió per confirmar si efectivament han enviat un tècnic.

En cas que ja hagis estat víctima d'aquesta estafa, els Mossos insten a acudir immediatament a comissaria per presentar una denúncia. D'aquesta manera, es pot ajudar les autoritats a rastrejar els delinqüents i prevenir futurs fraus. A més, adverteixen que la persecució d'aquests criminals és constant, però només amb la col·laboració dels ciutadans es podran reduir els casos d'estafes.

Atès el difícil que resulta identificar aquests criminals, és essencial que els ciutadans actuïn amb precaució i verifiquin l'autenticitat de les visites o trucades rebudes. Amb la col·laboració de tots, és possible frenar aquest tipus de delictes i protegir tant les nostres llars com la nostra informació personal.