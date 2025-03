Movistar desvela el que era un secret a veus: complicat resistir-se a tot això

Movistar ha fet un gir inesperat en la seva estratègia comercial, sorprenent molts usuaris amb una oferta que ningú esperava. I a més posa en problemes la competència. A través de la seva marca low cost, O2, la companyia ha llançat una promoció que no només resulta atractiva, sinó que també és una alternativa viable davant d'altres operadors.

O2 acaba de fer un pas més amb una oferta que ha cridat l'atenció de molts. La proposta consisteix en una tarifa que inclou fibra de 600 Mb, línia mòbil amb 35 GB de dades i trucades il·limitades, a més d'accés a Movistar Plus+. Tot per només 38 euros al mes.

Aquesta tarifa és un veritable canvi en el panorama de les telecomunicacions. De fet, deixa en una posició incòmoda a molts competidors que lluiten per atreure clients.

Movistar sap que és una oferta irresistible

La clau d'aquesta oferta rau en el seu equilibri entre preu i serveis. Movistar ha sabut escoltar les necessitats dels seus clients i ha llançat una tarifa que cobreix l'essencial. Sobretot per a aquells usuaris que no requereixen de grans quantitats de dades mòbils o d'una velocitat ultraràpida en la seva connexió a Internet.

La fibra de 600 Mb és més que suficient per navegar, veure continguts en alta qualitat i gaudir d'una experiència fluida a casa. El que realment distingeix aquesta oferta és la inclusió de Movistar Plus+, un servei de streaming que s'ha convertit en un dels grans atractius. Això li dona un valor afegit a la tarifa, permetent que els usuaris gaudeixin d'un ampli catàleg de sèries, pel·lícules i esports en directe.

Abans d'aquest canvi, la proposta d'O2 amb Movistar Plus+ consistia en una tarifa que incloïa fibra d'1 Gb, 350 GB de dades mòbils i televisió per 50 euros. Encara que era una oferta interessant, molts usuaris es veien obligats a pagar més per una quantitat de dades mòbils i velocitat de fibra que no necessitaven.

La nova tarifa de 38 euros, per tant, representa una opció molt més econòmica. Sobretot per a aquells que no requereixen tants gigues o velocitat màxima, però encara així volen gaudir de Movistar Plus+. Aquest canvi ha provocat que molts usuaris passin de la tarifa anterior de 50 euros a la nova de 38 euros.

Això significa un estalvi mensual de 12 euros, o 144 euros a l'any.

O2, la garantia de Movistar al millor preu

Un dels avantatges d'aquesta oferta és que, en estar gestionada per O2, els usuaris poden gaudir de la mateixa fiabilitat que ofereix Movistar, però a un preu molt més reduït. O2 es posiciona com una de les opcions més interessants del mercat low cost gràcies a la seva simplicitat i la qualitat del seu servei,

Aquest gir de Movistar amb la seva oferta d'O2 posa en problemes la competència. Especialment aquells operadors que no compten amb una proposta similar pel que fa a qualitat-preu. Amb la inclusió de Movistar Plus+ en la tarifa de 38 euros, O2 ha aconseguit diferenciar-se d'altres marques i atreure nous usuaris.