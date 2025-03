El problema d'Orange que acaba amb la paciència dels clients: 'Et recomano que…'

Molts usuaris d'Orange han expressat la seva frustració a causa d'un problema que es repeteix amb freqüència a l'hora de veure els seus partits de futbol. La queixa més comuna és que, en intentar gaudir dels encontres, la imatge es congela cada dos per tres, cosa que impedeix una experiència de visualització fluida.

Aquesta situació ha provocat algunes queixes en diversos fòrums i xarxes socials. És evident que es tracta d'un inconvenient que afecta una gran part dels clients.

La interrupció constant del senyal fa que l'experiència de veure el partit es torni gairebé impossible. Amb freqüència, els aficionats es veuen obligats a reiniciar el dispositiu o esperar que la connexió s'estabilitzi, però el problema persisteix.

Les solucions que donen des d'Orange

Davant d'aquesta situació, els clients d'Orange han buscat solucions a través del servei d'atenció al client de la companyia. En contacte amb l'empresa, els usuaris han rebut una sèrie de consells. Entre altres coses, "et recomano que reiniciïs el router i el descodificador".

En cas d'utilitzar l'app de televisió, "esborrar i instal·lar-la novament", indiquen en X. Aquests suggeriments són comuns quan hi ha inconvenients amb la reproducció de continguts. Però no tots els clients han aconseguit millorar la qualitat del senyal.

Orange, per la seva banda, ha confirmat que aquesta incidència té solució. No obstant això, reconeix que pot ser frustrant per als clients haver de realitzar aquests procediments amb freqüència, especialment quan es desitja gaudir de contingut en directe com els partits de futbol.

La companyia també ha ofert la possibilitat de contactar amb el seu suport a través de xarxes socials en cas que el problema persisteixi. Malgrat aquests esforços, l'inconvenient continua sent una queixa constant entre els usuaris.

Orange sap que suposa un incordi

Aquest tipus de problemes tècnics, com el que es menciona, són un incordi per als clients. Interrompen la seva experiència d'entreteniment i afecten directament el seu gaudi. El senyal congelat no només és molest, sinó que també perjudica els usuaris que intenten seguir els partits amb fluïdesa.

L'espera constant i les múltiples solucions suggerides per Orange no sempre semblen ser suficients per resoldre l'arrel del problema. Per a molts, la promesa d'una televisió sense interrupcions continua sent una meta difícil d'assolir. Fins que es resolgui definitivament, els usuaris continuaran buscant respostes que els permetin gaudir de la seva experiència sense contratemps.