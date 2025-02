La reacció de Movistar després de les queixes dels usuaris: ja no saben on ficar-se

Movistar ha estat en el punt de mira a causa de les queixes de milers d'usuaris que s'han vist afectats per un error tècnic. Han comprovat com se'ls bloquejava l'accés a multitud de pàgines web. El que va començar com un intent de combatre la pirateria en el futbol, s'ha convertit en una autèntica crisi per a molts espanyols.

I és que no només han vist limitada la seva experiència digital. També han hagut d'enfrontar-se a pèrdues econòmiques per la paralització dels seus negocis en línia.

Tot va començar quan Movistar, en col·laboració amb LaLiga, va prendre la decisió de bloquejar una sèrie d'adreces IP de manera indiscriminada. La idea darrere d'aquest bloqueig era impedir l'accés a plataformes de transmissió il·legal de partits de futbol. Però l'enfocament no va ser el més adequat.

L'operadora va bloquejar, sense fer distincions, una gran quantitat d'adreces IP. Entre elles algunes pertanyents a Cloudflare, una eina essencial per a la protecció de moltes webs. Aquest error va causar que llocs web completament legals, incloent-hi els d'empreses i negocis, es tornessin inoperatius.

Els usuaris es van veure bloquejats d'accés a pàgines web que visitaven regularment. Des de serveis d'entreteniment fins a llocs de compres en línia, cosa que va generar un dany directe en les seves activitats quotidianes. El més greu va ser que molts petits i mitjans negocis, que depenen d'internet per operar, van veure com les seves webs deixaven de funcionar.

Movistar va ser incapaç de gestionar la situació

A mesura que el problema va anar prenent més dimensions, van començar a multiplicar-se les queixes a les xarxes socials i els fòrums d'usuaris. Molts van denunciar que, a més de no haver-hi una comunicació clara per part de Movistar, l'operadora no havia pres mesures per compensar els afectats. Ni una indemnització automàtica ni una solució definitiva es van oferir en un primer moment.

En no tractar-se d'un bloqueig selectiu, les conseqüències d'aquest error van ser molt més greus del que s'esperava. Alguns usuaris han expressat públicament la seva intenció d'emprendre accions legals si aquests bloquejos es repeteixen. No obstant això, des de Movistar han preferit guardar silenci davant les crítiques.

L'operadora no ha emès cap comunicat oficial. Per la qual cosa no aclareixen quines mesures es prendran per rescabalar els afectats i si hi haurà algun tipus de compensació. De moment, sembla que la resposta de Movistar serà la de mantenir-se al marge, sense realitzar canvis que puguin beneficiar els usuaris perjudicats.

Aquest incident ha posat en evidència els perills de realitzar bloquejos sense una planificació adequada. Tot i que l'objectiu inicial era frenar la pirateria, el dany col·lateral ha estat molt més gran del que s'esperava. Va afectar no només els infractors, sinó també milers d'usuaris i empreses que ara se senten abandonats per Movistar.