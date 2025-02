Aquest és el poble a tocar de Catalunya que ofereix casa i feina per a 2 persones

Cada vegada són més els pobles que decideixen crear estratègies per atreure nous habitants. La fugida de persones cap a les grans ciutats ha deixat molts nuclis rurals en l'oblit. Però això no significa que no continuïn tenint excel·lents oportunitats de treball i d'habitatge.

Amb l'ànim de demostrar que es pot viure bé en un poble, a Almochuel, un municipi aragonès amb només 22 habitants censats, estan decidits a revertir la situació. En un intent per revitalitzar la seva comunitat i millorar la seva situació demogràfica, el poble ha llançat una atractiva oferta. La proposta inclou un habitatge completament nou i dos llocs de treball vacants.

Situat al costat del riu Aguasvivas, Almochuel forma part d'aquesta extensa llista de localitats afectades per l'Espanya Buidada. Allà, l'envelliment de la població i la migració a àrees més urbanitzades han estat un problema constant. No obstant això, els pocs habitants que queden a la localitat no es donen per vençuts i han decidit apostar per un futur millor.

La proposta del poble que ja ha agradat a molts

Tot això, valorant les característiques que fan únic el municipi: un entorn natural i tranquil, allunyat del bullici de les grans ciutats. L'oferta de casa i feina s'ha fet pública a través de xarxes socials i ha generat un notable interès. En pocs dies, més de 100 persones de diferents llocs del món han mostrat el seu interès per viure i treballar a Almochuel.

No obstant això, no tots compleixen amb els requisits exigits. Segons l'entitat Adecobel, un terç de les sol·licituds han hagut de ser descartades. Entre els sol·licitants, 17 provenen d'Aragó, la majoria de Saragossa.

Mentre que també hi ha persones disposades a mudar-se des de Madrid, Galícia o Astúries, algunes amb fins a cinc fills. Aquest augment en la població podria suposar un increment del 40% en el cens anual d'Almochuel. Els requisits són clars.

Els interessats han de tenir carnet de conduir, ja que el transport públic a la zona és limitat, i estar en situació regular a Espanya. A canvi, els afortunats que obtinguin la casa hauran d'oferir els seus serveis en dues àrees. La primera és un negoci rural que inclourà un bar i una botiga amb productes bàsics per a la comunitat, destinat a oferir serveis pròxims als habitants de la zona.

Els requisits que cal complir

El segon lloc és per ser operari municipal, fent tasques de jardineria, neteja i manteniment de subministraments. Des d'Adecobel expliquen que el futur del bar depèn del flux de persones que decideixin establir-se a la localitat. Les famílies interessades poden enviar la seva sol·licitud a través del correu electrònic info@adecobel.org o per telèfon al 679 32 04 65.

Amb aquesta iniciativa, Almochuel busca no només atreure nous habitants, sinó també revitalitzar la seva economia local. Així com garantir una major seguretat i qualitat de vida per als seus residents actuals i futurs. Ja saps, si vols un canvi de vida, aquesta és la teva oportunitat.