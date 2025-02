Vodafone té mitja Espanya pendent d'aquesta novetat: ho revolucionarà tot

Vodafone és coneguda per ser una de les grans companyies de telecomunicacions del món, especialitzada en telefonia mòbil i internet. No obstant això, l'empresa britànica no es conforma amb dominar aquests sectors i busca expandir-se a altres mercats.

En un moviment estratègic, ha decidit arriscar i explorar noves oportunitats, com la seva incursió en el món de l'automoció. Aquest pas es fa evident en conèixer que Vodafone ha estat elegida per Arval, una de les principals empreses de renting de vehicles. S'ocuparà de subministrar les balises V16 que seran obligatòries a Espanya a partir de 2026.

Una nova oportunitat per a Vodafone en l'automoció

El sector de l'automoció està vivint una autèntica revolució en termes de seguretat i tecnologia. Un dels avenços més importants en aquest camp serà l'obligatorietat, a partir de 2026, de les balises V16 en tots els vehicles. Aquests dispositius reemplaçaran el clàssic triangle d'emergència, i hauran de ser homologades i connectades a la xarxa per complir amb les normatives.

En aquest context, Vodafone s'ha convertit en un actor clau en ser seleccionada per Arval per subministrar aquestes balises IoT als seus vehicles. Haurà de dotar els seus vehicles de 200.000 balises V16 connectades, les quals es distribuiran sense cap cost addicional per als usuaris.

Cadascun d'aquests aparells incorpora tecnologia IoT (Internet de les Coses). El que els permet estar connectades a la xarxa NB-IoT de Vodafone. Aquest tipus de xarxa garanteix que les balises estaran operatives fins i tot en zones amb connectivitat dèbil.

Avantatges de les balises V16 de Vodafone

Les balises V16 de Vodafone representen una millora considerable en la seguretat dels conductors. Un dels seus principals avantatges és que, a diferència dels triangles d'emergència, no és necessari que el conductor baixi del vehicle per col·locar-los. Això redueix considerablement el risc d'accidents en situacions d'emergència.

Quant al funcionament, aquestes balises es col·loquen fàcilment al sostre del vehicle. Quan s'activen, emeten un senyal de geoposicionament que pot ser detectada a llarga distància. A més, emet una llum intensa i visible, la qual cosa facilita la identificació del vehicle en cas d'una avaria o un accident.

Una de les característiques més innovadores de les balises V16 de Vodafone és la seva capacitat per mantenir-se connectades en tot moment. Gràcies a la tecnologia NB-IoT, poden enviar i rebre dades fins i tot en àrees amb cobertura limitada. Això no només garanteix una millor seguretat a la carretera, sinó que també permet un monitoratge constant de la ubicació del vehicle.

Vodafone continua ampliant horitzons

El pas de Vodafone al sector de l'automoció amb les balises V16 demostra que la companyia no té intenció de limitar-se a la telefonia i l'internet. Amb aquest moviment, busca posicionar-se també com a líder en el mercat de les solucions tecnològiques per a la seguretat viària.

Amb la seva incursió en l'automoció, reforça el seu compromís amb la innovació i la connectivitat. Buscant sempre oferir solucions que millorin la vida dels seus usuaris.