Gerro d'aigua freda de Movistar als seus clients, que ja han explotat: 'Necessito que...'

Movistar és coneguda per la qualitat dels serveis que ofereix als seus clients. No obstant això, no sempre aconsegueix complir amb les expectatives de tots els seus usuaris. Així ho demostra una recent queixa que ha deixat en entredit l'eficàcia i professionalitat del servei al client de l'empresa.

En aquest cas, un usuari va exposar la seva frustració després d'una sèrie de trucades fallides al servei d'atenció al client. Concretament als números 1004 i 1002. En la seva denúncia va relatar que sis persones diferents li van penjar la trucada.

Això li va generar una gran indignació. "Sis persones m'han penjat avui la trucada des del 1004 i 1002, repeteixo sis persones", va comentar enfadat. Es preguntava si aquest és el tipus de "servei de qualitat" que Movistar ofereix als seus clients.

Movistar es va veure obligat a sol·licitar disculpes

Malgrat rebre disculpes per part de la companyia, el client va continuar expressant el seu malestar. Va assenyalar que "necessito que no em pengin la trucada quan truco pel problema que estem patint".

Aquesta queixa revela una de les grans preocupacions dels usuaris de Movistar. És la falta d'atenció i la impossibilitat de resoldre els seus problemes quan es posen en contacte amb el servei d'atenció al client.

La situació no va acabar aquí. El client va afegir que, a més d'esperar una solució, considerava que les persones que van penjar la trucada haurien d'assumir les conseqüències del seu comportament. "Necessito que les persones que han obrat penjant-me paguin pel seu procedir totalment inapropiat", va expressar.

Encara que aquest tipus de petició pot ser difícil de gestionar per part de la companyia, reflecteix el nivell de frustració que senten els usuaris. Sobretot quan s'enfronten a un servei que no compleix amb les seves expectatives.

Aquest incident també posa de manifest un altre problema recurrent en el servei de Movistar. Com és la falta de resolució efectiva de les incidències.

El client va concloure la seva queixa expressant que, després d'haver obert un cas, la companyia havia tancat la incidència en dues ocasions. I sempre sense haver solucionat el problema.

L'atenció al client ha de millorar

Aquest tipus de queixes no és aïllat, ja que molts usuaris de Movistar han expressat el seu descontentament amb el tracte rebut. Principalment en intentar solucionar problemes tècnics o gestionar incidències. Tot i que ha estat reconeguda per la seva qualitat en els serveis de telecomunicacions, aquest tipus de situacions danyen la seva imatge i qüestionen l'eficàcia de la seva atenció al client.

És fonamental que la companyia prengui mesures per millorar la qualitat del seu servei d'atenció al client. Els usuaris esperen respostes ràpides, solucions efectives i, sobretot, un tracte respectuós i professional. L'empresa ha d'escoltar les queixes d'aquests i treballar per garantir que aquests incidents no tornin a ocórrer.