Avís urgent d'Orange als seus clients: revisa-ho bé o et pot sortir molt car

Els clients d'Orange possiblement haurien de revisar el seu contracte i la tarifa que tenen contractada. Aquest recordatori per part de l'operador té com a objectiu que els usuaris siguin conscients dels detalls del seu pla. Una cosa que, de vegades, passa desapercebuda.

Saps realment quina tarifa tens contractada amb Orange? Si no ho saps amb certesa, és el moment ideal per comprovar-ho. I així evitar sorpreses més endavant.

És comú que, després d'un temps, oblidem quina és la tarifa o el pla que tenim contractat. Moltes vegades, quan signem el contracte o contractem el servei, només ens centrem en el que necessitem en aquell moment. I no reparem en detalls que poden ser clau més endavant.

No obstant això, conèixer les condicions de la nostra tarifa és fonamental, no només per evitar despeses innecessàries. També per aprofitar els extres i beneficis que puguin estar inclosos en la nostra tarifa.

Per què és important revisar la teva tarifa amb Orange?

Si no estàs al corrent de la tarifa que tens contractada, és possible que estiguis pagant per serveis o característiques que no utilitzes. Això pot generar una despesa innecessària, la qual cosa afecta directament la teva butxaca. A més, tenir clar què inclou la teva tarifa et permet saber quants gigues, minuts o serveis addicionals tens disponibles.

Això t'ajudarà a gestionar millor el teu consum i evitar càrrecs addicionals. A més, revisar el teu contracte amb Orange et permetrà conèixer detalls importants. És el cas dels minuts de trucades, les dades mòbils o fins i tot si tens accés a alguns serveis extra, com promocions.

D'aquesta manera, podràs ajustar la teva tarifa a les teves necessitats reals, evitant pagar de més per alguna cosa que no necessites.

Com pots conèixer la tarifa contractada?

Orange facilita als seus usuaris diverses formes d'accedir a aquesta informació. La forma més senzilla i ràpida és a través de l'app d'Orange. Allà podràs consultar tots els detalls de la teva tarifa i les condicions del teu contracte.

Si no tens accés a l'app o prefereixes fer-ho des de l'ordinador, pots ingressar a l'àrea de clients a la pàgina web de la companyia. Allà podràs veure tots els detalls relacionats amb la teva tarifa, el teu consum mensual i qualsevol altre servei associat.

En el cas que optis per parlar amb un agent, també pots posar-te en contacte amb Orange a través del seu número gratuït d'atenció al client, el 1470. T'informaran sobre la teva tarifa i respondran a qualsevol dubte. A més, Orange ha habilitat un assistent virtual a WhatsApp, disponible al número 653 85 00 85.

Una altra manera de saber quina tarifa tens és revisar la teva factura mensual, on es detallen tots els serveis contractats, així com els càrrecs corresponents. Aquesta és una opció útil si no tens accés a internet o prefereixes no utilitzar aplicacions.