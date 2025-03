Adeu Internet: milers de clients d'Orange esclaten, exigeixen una solució immediata

Milers de clients de Orange han començat a alçar la veu a les xarxes socials per queixar-se d'una incidència que afecta el servei d'Internet. La problemàtica sembla repetir-se cada matinada. I és quan, de manera inexplicable, els routers dels usuaris es reinicien i perden la connexió a Internet.

Aquest error ha generat una onada de queixes i frustració entre els usuaris. A més, denuncien la manca d'una solució per part de l'empresa.

El malestar dels clients d'Orange no ha fet més que augmentar. Des de fa setmanes, molts usuaris es veuen obligats a afrontar talls en el servei d'Internet. Especialment durant les nits.

Les queixes a les xarxes socials no han cessat, i alguns dels afectats asseguren que el problema es repeteix "cada x dies a la matinada". I a més "no decep", referint-se a la pèrdua de connexió de manera sistemàtica.

Orange reinicia els equips de matinada

Un dels usuaris més afectats va compartir la seva experiència a la xarxa social X. "El problema no és que el router es reiniciï i torni", assegura. I és que "sistemàticament cada dia perdo la connexió a determinades hores de la nit, cosa que m'impedeix treballar".

A més, es va mostrar molt crític amb la manca de respostes per part de l'empresa. Entén que "no aporteu solució i ho normalitzeu. He comprovat que és una cosa estesa entre els vostres clients", va assegurar.

Un altre usuari va confirmar la mateixa experiència, indicant que el tall d'Internet es presenta "com un rellotge" cada dissabte a la matinada. En el seu cas, l'error és tan recurrent que ja no sap com reaccionar quan es presenta la desconnexió.

En altres testimonis, els clients indiquen que, de vegades, el router es mostra com "connectat, però sense Internet". Cosa que agreuja encara més la situació, ja que els afectats no poden identificar si l'error és a l'equip o al propi servei.

Un error d'Orange que es repeteix en excés

Aquest tipus d'incidents no és nou. Al llarg dels últims mesos, diversos clients han reportat errors similars. Això suggereix que es tracta d'un problema estès que afecta una gran part dels usuaris d'Orange.

Les queixes han crescut exponencialment a les xarxes socials, on molts usuaris exigeixen una resposta immediata per part de l'empresa. La manca d'explicacions clares per part de l'operador ha portat molts a qüestionar si l'empresa està prenent seriosament el problema.

Orange, fins al moment, no ha donat detalls concrets sobre l'origen de la incidència ni una possible solució. Actualment, els usuaris afectats continuen a l'espera d'una resposta, mentre continuen patint els talls d'Internet. La situació s'ha convertit en un veritable contratemps per a molts d'ells.