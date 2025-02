Orange confirma que els clients tindran l'última paraula: ara ningú podrà queixar-se

Orange ha fet un pas important en la seva estratègia per oferir als seus clients més flexibilitat i opcions a l'hora de contractar serveis. Fa uns dies, la companyia va presentar un nou configurador de tarifes que permetrà als usuaris personalitzar els paquets segons les seves necessitats. Això converteix la seva oferta en una de les més adaptables del mercat.

Aquest innovador configurador promet canviar la manera en què els clients seleccionen les seves tarifes. Sobretot perquè disposa d'una àmplia gamma de combinacions que ofereixen solucions a mida. Les possibilitats de configuració es multipliquen, permetent als usuaris dissenyar el paquet que millor s'ajusti al seu estil de vida.

D'aquesta manera, ja no caldrà conformar-se amb un pla estàndard. I és que ara podràs escollir exactament el que desitges pel que fa a fibra, línies mòbils, televisió i serveis addicionals.

Quines opcions ofereix el nou configurador d'Orange?

Les combinacions que permet aquest nou sistema de configuració són molt diverses, cosa que fa que sigui possible trobar una opció perfecta per a cada client. Algunes de les alternatives més interessants, com recull Adsl Zone, són aquestes:

- Fibra d'1 GB i dues línies mòbils amb tot il·limitat. Aquesta opció inclou una connexió de fibra d'1 GB, dues línies mòbils il·limitades, televisió amb 90 canals, i accés a Netflix i Prime Video. Tot per 91 euros al mes.

- Fibra de 600 MB i una línia mòbil. Si busques alguna cosa més senzilla, pots optar per reduir la velocitat de la fibra a 600 MB i suprimir una línia mòbil. Amb aquesta configuració, obtindràs una línia mòbil, televisió amb 90 canals, futbol, Netflix i Max, per un preu de 106 euros.

Per a aquells que no són aficionats al futbol, existeix la possibilitat de prescindir d'aquest servei i optar només per cinema i sèries. El que redueix la factura mensual a 71 euros. És una opció perfecta per a aquells que gaudeixen de l'entreteniment sense necessitat d'accedir a continguts esportius.

- Paquet familiar amb tres línies. Si tens una família i necessites més línies mòbils, pots triar un paquet amb tres línies il·limitades, fibra d'1 GB i més de 90 canals en televisió.

A més, podràs escollir dues plataformes de streaming entre Netflix, Prime Video, Disney+, Max, entre altres. El preu final serà de 100,95 euros al mes.

- L'opció més completa: Per als que busquen l'experiència total, Orange també ofereix una opció molt completa. Inclou fibra d'1 GB, quatre línies mòbils il·limitades, accés a tot el futbol, cinema, sèries, Netflix, Disney+, Prime i Max, a més de la possibilitat d'afegir DAZN.

Aquest paquet té un preu de 172 euros mensuals. I el millor de tot, és que cada 90 dies podràs canviar els dos serveis de streaming contractats sense cost addicional.