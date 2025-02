El curiós nom per a nena que evoca fortalesa i porten només 2.175 persones a Espanya

És un nom que transmet una gran força i determinació. Les persones que el porten solen ser percebudes com a persones decidides, amb una gran seguretat en si mateixes. Aquesta qualitat, unida a la seva sonoritat, fa que aquest nom sigui molt apreciat per aquells que busquen un nom que reflecteixi fortalesa i autonomia.

Al llarg del temps, aquest nom ha mantingut la seva popularitat, especialment en cultures que valoren la independència i la capacitat de lideratge. Les dones que el porten solen destacar-se pel seu caràcter fort i la seva capacitat per ser referents en els seus cercles. Tot i que no és un dels més freqüents, continua sent una opció escollida per molts pares que busquen un nom ple de significat.

Origen i significat de Karla

El nom Karla té arrels en el germànic, específicament del nom Karl, que significa "home lliure" o "fort". La versió femenina d'aquest nom, Karolina, és una forma més suau i adaptada que també conserva el mateix significat de llibertat i força. Aquest origen fa que el nom estigui vinculat a la idea d'independència i fortalesa, uns atributs que s'han associat a les dones que el porten.

En l'edat mitjana, el nom va començar a ser molt popular a Europa, especialment en països de parla germànica, i amb el temps, es va anar estenent a altres llocs. L'adaptació del nom Karla a diverses llengües i cultures va fer que, tot i mantenir-se el significat, el nom prengués diverses formes. La seva popularitat ha estat constant, destacant per la seva connexió amb l'autonomia i el coratge.

Distribució i popularitat

A Espanya, el nom Karla té una presència moderada, tot i que no és un dels més freqüents. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, hi ha 2.175 dones amb aquest nom, i la seva edat mitjana és de 18 anys, cosa que indica una tendència cap a les generacions més joves. Aquest nom continua sent una opció atractiva per a aquells que busquen un nom tradicional però amb un significat poderós.

El nom es troba distribuït de manera desigual per tot el país, sent més freqüent en algunes regions que en altres. Les Illes Canàries, Biscaia, Guipúscoa i Àlaba són les zones on el nom té major presència, destacant especialment en aquestes comunitats autònomes. Tot i que la seva distribució no és uniforme, continua sent escollit per moltes famílies.