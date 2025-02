És oficial: Orange fa cas als seus clients i poden tenir això a partir d'avui

Després de diverses peticions i un llarg temps d'espera, Orange ha escoltat els seus clients. Així que ha començat a oferir-los el tan esperat router Livebox 7 amb WiFi 7. Es tracta d'una millora que, fins ara, només estava disponible per a nous usuaris de l'operador.

Des d'avui, aquells clients que fa temps que reclamen poder gaudir d'aquest innovador dispositiu podran fer-ho. Això sí, encara que amb algunes condicions que encara no s'han detallat completament.

Orange compleix amb els seus clients

El router Livebox 7 ha estat una de les grans novetats d'Orange en els últims mesos. Però fins ara, només els nous clients que contractaven el servei de fibra òptica podien accedir-hi. No obstant això, gràcies a la pressió dels usuaris habituals, l'operadora ha decidit fer el pas i distribuir-lo també entre els seus clients antics.

Així, des del 19 de desembre, els usuaris que contractaven el servei Love amb fibra d'1 Gb ja van començar a rebre el router. Aquest procés de distribució ha estat escalonat i ha continuat amb els clients de fibra de 600 Mb el 9 de gener de 2025.

La bona notícia és que, des del 21 de gener de 2025, els usuaris d'Orange ja poden accedir al router Livebox 7. Encara que com hem esmentat abans, sota certes condicions que encara no han estat completament explicades. El que és segur és que, després de diverses peticions, la companyia ha fet un esforç per millorar l'experiència dels seus clients.

El Livebox 7 no és només un router comú. Es tracta d'un dispositiu que incorpora la nova tecnologia WiFi 7, un avenç significatiu que promet millorar l'experiència de connexió dels usuaris. Amb WiFi 7, els clients podran gaudir d'una millor fluïdesa en les seves connexions, major eficàcia en la transmissió de dades i millors prestacions.

La millora en el rendiment que porta amb si el Livebox 7 és notable. Si ets dels que gaudeixen de transmetre continguts en 4K, jugar en línia o treballar des de casa, notaràs una reducció significativa en la latència. A més d'una major estabilitat en la connexió, el que et permetrà aprofitar tot el potencial de la teva fibra òptica.

La notícia d'Orange que tots esperaven

El router Livebox 7 és una gran notícia per als clients d'Orange. Especialment per a aquells que feia temps que esperaven que la companyia els oferís accés a aquesta tecnologia.

Molts usuaris havien expressat la seva frustració en veure que només els nous clients podien gaudir dels avantatges d'aquest router. Mentre que ells, els clients antics, es veien relegats a models més antics. Ara, l'operador ha escoltat aquestes peticions i ha començat a fer la distribució de manera escalonada.

Encara que, com hem esmentat, encara no s'han especificat totes les condicions per accedir al Livebox 7. El que està clar és que Orange està avançant en la direcció correcta.