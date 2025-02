Orange posa en un compromís a Movistar: confirmen que tot el que ve serà al·lucinant

Orange ha fet un pas important que posa en problemes a Movistar. I és que acaba de llançar una sèrie de canvis en el seu servei de televisió que no només milloren la seva oferta. També suposaran un seriós contratemps per a la competència per la qualitat del contingut.

Des del passat 30 de gener, l'operadora taronja ha incorporat sis nous canals a la seva plataforma de televisió. Tot això sense cap cost addicional. Això és una jugada estratègica per atreure més clients, deixant clar que vol oferir el millor sense que els seus usuaris hagin de pagar més.

Els nous canals estaran disponibles en els dos packs més populars d'Orange, tant el de 60 com el de 90 canals. Els usuaris podran gaudir d'una oferta variada i per a tota la família, amb canals pensats per a tots els gustos i edats. Aquests canvis demostren que segueix apostant per millorar l'experiència dels seus clients, amb contingut diversificat i de qualitat.

Nous canals que enriqueixen l'oferta d'Orange

Els sis canals que Orange ha afegit són de gran interès per als usuaris de televisió. Un dels més destacats és BOM Cine, un canal dedicat al cinema de tots els gèneres i èpoques. Des dels clàssics fins a les estrenes més recents, aquest canal es convertirà en una referència per als amants del cinema.

Un altre canal que segurament atraurà a molts seguidors és Squirrel, on els espectadors podran veure estrenes i pel·lícules clàssiques diàriament. Aquesta proposta cinematogràfica se suma a l'oferta que, sens dubte, enriquirà l'experiència dels usuaris.

Per als fanàtics del futbol, Top Barça serà un canal ideal. Aquest canal estarà centrat en el Barcelona, oferint contingut exclusiu sobre el club, els seus partits i tota l'actualitat relacionada amb l'equip. La dedicació a un sol equip és un al·licient per als seguidors del Barça, que trobaran en aquest canal tot el que busquen.

A més, Horse TV arriba per als aficionats a l'equitació, amb competicions i esdeveniments relacionats amb aquest esport. Per la seva banda, Flamenco Auditorio s'encarregarà de delectar als amants del flamenc, oferint contingut exclusiu d'aquest gènere musical.

Per últim, Pocoyó TV serà un canal ideal per als més petits de la casa. Amb episodis de la famosa sèrie infantil Pocoyó, els nens podran gaudir de contingut educatiu i entretingut en tot moment.

Una jugada que posa a Movistar contra les cordes

Amb aquesta nova oferta de canals, Orange ha deixat clar que el seu servei de televisió està en constant evolució. Però sobretot que està decidit a posar-li les coses difícils a Movistar. Aquest últim ha començat el 2025 perdent alguns dels seus canals més populars, cosa que ha generat cert malestar entre els seus usuaris.

Els nous canals que ha introduït Movistar com a substituts no han aconseguit omplir el buit deixat per les absències. Cosa que ha deixat a l'operadora en una posició una mica compromesa.

La incorporació gratuïta d'aquests sis canals per part d'Orange és, sens dubte, un fort cop a la competència. Els usuaris de l'operadora taronja ara tenen accés a una oferta de contingut molt més completa i variada. Això, sens dubte, reforça la posició d'Orange en el mercat de la televisió.