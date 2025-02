Anunci urgent de Movistar: fes-ho avui mateix i tindràs milers de beneficis

Si estàs buscant una oferta que et permeti gaudir de tot el que necessites a casa i mòbil sense buidar la teva butxaca, Movistar té la solució. I és que acaba de llançar una promoció que no pots deixar passar. No t'ho pensis massa i aprofita aquest xollo abans que sigui tard.

La nova oferta de l'operador, que inclou fibra, mòbil i televisió amb gran varietat de continguts, et permetrà estalviar fins a un 65% en la teva factura. El millor de tot és que no t'has de comprometre a cap permanència.

Tot el que inclou la promoció de Movistar

Movistar t'ofereix un paquet complet que inclou fibra de 600 Mb, dues línies mòbils, i un munt de contingut de televisió. Tot perquè gaudeixis del que més t'agrada.

Podràs treure un gran partit a la fibra de 600 Mb simètrics. Et permetrà navegar a gran velocitat tant a l'hora de pujar com de baixar dades. Ideal per treballar, veure contingut en streaming i jugar en línia sense interrupcions.

A això se li sumen dues línies mòbils, amb 30 GB a la primera línia i 5 GB a la segona. Això et permet compartir dades entre dues línies sense preocupacions, a més de comptar amb trucades il·limitades.

Amb aquesta oferta tindràs accés a tot el futbol, tot el cinema i les sèries de Movistar Plus+. També gaudiràs de continguts de plataformes com Apple TV, Max i SkyShowtime, amb més de 80 canals a la teva disposició.

Fins fa poc, aquest paquet tenia un preu de 134 euros, però ara Movistar ha decidit tirar la casa per la finestra. L'està oferint per tan sols 45 euros al mes. Això suposa un estalvi d'un 65%.

El millor és que aquesta promoció estarà vigent durant 12 mesos. Així que et permetrà gaudir de tot aquest contingut sense haver de pagar una fortuna. L'usuari tampoc haurà de veure's sotmès a un compromís de permanència, cosa que li dona llibertat per canviar de pla quan ho desitgi.

L'oportunitat que et concedeix Movistar

Aquesta nova oferta de Movistar arriba en un moment clau. Quan s'acosten els mesos més emocionants per al futbol, amb la Champions League i altres competicions internacionals en el seu tram final. A més, la inclusió de plataformes com Apple TV, Max i SkyShowtime garanteix que tindràs accés a una gran quantitat de contingut exclusiu-

L'operador ha fet un moviment intel·ligent. Li mostra a la competència que va molt de debò i està disposat a oferir preus imbatibles i contingut de qualitat. Això segurament posarà els seus rivals a pensar.