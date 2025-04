Orange ja no aguanta més i revela el pla que tenia ocult: farà callar moltes boques

Fa uns dies, Orange va sorprendre tothom en revelar el seu pla estratègic per fer-se amb el 50% restant de MasOrange. És a dir, l'altra meitat que no li correspon. No cal oblidar que aquest grup va néixer després de la fusió d'Orange i MásMóvil.

Aquest moviment ha causat enrenou, ja que de concretar-se, l'operadora no només reforçaria el seu control sobre l'empresa. També evitaria la sortida a Borsa de la mateixa. Un fet que podria haver tingut grans implicacions per a la seva gestió, control i costos.

El futur de MasOrange en l'aire

MasOrange, encara que acabada de néixer, té un futur incert. Després de la fusió d'Orange i MásMóvil fa menys d'un any, la companyia ha estat en el punt de mira tant d'analistes com dels actors del mercat.

En aquest moment, Orange posseeix el 50% de les accions de MasOrange, però l'altre 50% està en mans de Lorca Midco Ltd. És una societat que agrupa fons d'inversió nord-americans, el fons britànic Cinven, accionistes espanyols i Inveready, entre altres.

El futur de MasOrange es troba entre dos camins. D'una banda, una compra total per part de Orange; i d'altra, la sortida a Borsa. Aquest últim escenari és el que més preocupa a Orange, ja que tenir una filial cotitzada portaria nombroses complicacions.

Comptar amb una empresa que cotitza en Borsa implica obligacions de transparència, majors costos administratius i més reporting financer. Però sobretot, menys llibertat per gestionar la companyia a la seva manera.

La jugada d'Orange: evitar la sortida a Borsa

Conscient de les implicacions negatives que tindria la sortida a Borsa per a la companyia, Orange ha decidit actuar ràpid. El pla és adquirir el 50% de MasOrange que encara no posseeix, cosa que li permetria tenir el control absolut de l'empresa.

Una filial cotitzada pot ser un contratemps perquè les empreses han de complir amb estrictes requeriments regulatoris. A més, el control sobre la gestió pot veure's limitat, ja que els accionistes externs podrien influir en les decisions importants. Per a una empresa com Orange, la sortida a Borsa de MasOrange era un escenari indesitjat.

Per tant, la jugada de l'operador taronja sembla clara. És a dir, fer-se amb el 100% de MasOrange abans que la companyia decideixi fer el pas cap a la Borsa. D'aquesta manera, Orange no només evitaria els costos addicionals, sinó que també mantindria la gestió de l'empresa completament a les seves mans.