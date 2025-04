Santoral d'avui, dimecres 9 d'abril de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dimecres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda una santa que és patrona de les dones que busquen miracles relacionats amb la fertilitat i la sanació de malalties ginecològiques.

Qui va ser Santa Casilda de Toledo, la festivitat més important del dimecres, 9 d'abril?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui a Santa Casilda de Toledo. Filla d'un emir musulmà de Toledo, Al-Mamún, va viure al segle XI. Malgrat els seus orígens es va convertir al cristianisme sent molt jove, possiblement sota la influència de la seva mare.

Durant tota la seva vida va ser un exemple de fidelitat a Déu en un ambient contrari i hostil. La santa va oferir la seva ajuda als cristians captius que eren sotmesos a tortures per la seva condició religiosa a les masmorres de Toledo. El seu pare, després, s'assabentaria dels seus actes i va decidir seguir-la d'amagat per comprovar si era cert.

Explica la llegenda que Casilda portava aliments cada nit en un cistell als presos. El seu pare va preguntar a la jove pel contingut d'aquest: "Porto flors", va respondre Casilda. En destapar el cistell, va succeir el miracle i els aliments es van convertir en flors perquè la jove continués amb la seva tasca.

No se sap amb certesa com va morir. Alguns textos expliquen que es va refugiar sota l'empara cristiana i que va acabar els seus dies vivint en un convent, altres que va ser martiritzada i elevada als altars. El que sí s'estima és que va succeir sobre l'any 1050.

Casilda és un nom femení d'origen àrab que significa 'Cantar'. Aquest dia, a Espanya, unes 3.127 dones podrien celebrar el seu sant gràcies a Santa Casilda de Toledo.

Santa Valdetrudis

Santa Valdetrudis va ser una dona d'origen belga que va viure al segle VII. Va ser l'esposa de Sant Vicent Madelgari i mare de quatre sants. Va fundar un monestir a Mons, Bèlgica, on va viure com a monja, inspirada per la seva germana, Santa Aldegundis.

Beata Celestina Faron

Beata Celestina Faron va ser una religiosa polonesa que va viure al segle XX: Va pertànyer a la Congregació de les Petites Esclaves del Cor Immaculat. Arribada la Guerra Mundial es va bolcar en obres de caritat sempre propera i atenta a les necessitats de tots. Va patir al camp de concentració d'Auschwitz.

Altres Sants: el Santoral complet del dimecres 9 d'abril

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: