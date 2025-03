Orange ho confirma i convenç milers d'espanyols: a partir d'avui

Els telèfons mòbils s'han convertit en una eina indispensable per a la nostra vida diària. Ja no només s'utilitzen per fer trucades, sinó també per gestionar les nostres finances, treballar, fer compres, emmagatzemar records i molt més. Per això, perdre o ser víctima d'un robatori de mòbil pot ser una experiència traumàtica.

Per protegir-se davant aquesta possibilitat, Orange ofereix una solució que està convencent a molts. Es tracta de contractar una assegurança per a mòbil.

Orange recorda els avantatges de fer-se amb una assegurança

Una de les principals preocupacions quan ens roben el mòbil és què fer a continuació. El robatori o furt d'un dispositiu mòbil no només suposa la pèrdua del telèfon. També l'exposició a riscos com l'ús fraudulent de la targeta SIM o subscripcions no desitjades a serveis premium.

Aquí és on entra en joc l'assegurança de mòbil d'Orange, que ofereix una àmplia cobertura davant aquests imprevistos. Depenent de la pòlissa que triïs, pot garantir-te la reposició del teu mòbil per un altre de característiques similars. Això et permetrà, en molts casos, recuperar ràpidament el teu dispositiu sense haver d'assumir el cost complet d'un nou mòbil.

A més, si el teu telèfon és robat de forma violenta, també estaràs cobert. Aquesta tranquil·litat és fonamental per a molts usuaris que temen per la seva seguretat i la dels seus dispositius.

Un altre benefici clau de l'assegurança de mòbil és la protecció davant trucades fraudulentes. Si els lladres aconsegueixen accedir a la teva targeta SIM, poden realitzar trucades d'alt cost o subscriure's a serveis premium sense el teu consentiment. Aquestes situacions també estan cobertes, cosa que evita que la teva factura es vegi incrementada de forma inesperada.

Et cobreix més del que penses

A més de la protecció bàsica contra robatoris i fraus, algunes pòlisses d'assegurança de mòbil d'Orange ofereixen serveis addicionals. Com per exemple, la recuperació de dades. Si alguna vegada has temut perdre fotos, contactes o arxius importants a causa d'un robatori o dany en el teu telèfon, aquest servei pot ser un gran alleujament.

Amb l'ajuda d'experts en recuperació de dades, és possible restaurar la informació valuosa que pensaves que havies perdut per sempre. A més, en moltes de les seves pòlisses, s'inclou cobertura internacional. Això significa que si viatges a l'estranger i pateixes un robatori o pèrdua del teu dispositiu, l'assegurança seguirà cobrint-te.

Consells d'Orange per prevenir el robatori del teu mòbil

Al seu blog, Orange també ofereix una sèrie de consells per prevenir el robatori del teu telèfon mòbil. Encara que comptar amb una assegurança és una excel·lent forma de protegir-se, la prevenció sempre serà la millor eina.

Algunes recomanacions inclouen no deixar el mòbil desatès en llocs públics i utilitzar contrasenyes o empremtes dactilars per bloquejar el dispositiu. També estar atent a les possibles amenaces quan et trobes en entorns desconeguts.