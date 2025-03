L'últim d'Orange et pot sortir molt car: ja ho ha confirmat, va a totes

Orange ha deixat clar que no li tremola el pols quan es tracta de gestionar els impagaments dels seus clients. Si no pagues la teva factura a temps, l'operador no dubtarà a desactivar la teva línia. Això pot resultar-te un inconvenient, però hi ha formes de solucionar-ho si aconsegueixes posar-te al dia amb el deute i els càrrecs extra per retard.

No obstant això, has de tenir en compte que les conseqüències de no abonar el teu deute a temps poden ser severes.

Què succeeix si no pago la meva factura d'Orange a temps?

Orange ha establert un procés clar per actuar contra els clients que no paguin a temps. Si detecten que has deixat d'abonar el pagament durant més d'un mes, el més probable és que tallin la teva línia.

No obstant això, no et deixaran sense servei sense previ avís. Als 15 dies d'haver-se detectat l'impagament, rebràs un avís de l'operadora informant-te de la situació.

Aquest primer recordatori és clau, ja que et dona temps per regularitzar el teu compte i evitar que la teva línia sigui desactivada. Però, si després d'aquest avís no fas res, Orange procedirà a tallar la línia. Afortunadament, si aconsegueixes saldar el deute, existeix la possibilitat de recuperar la línia.

Com puc pagar el meu deute amb Orange?

Orange ofereix diversos mètodes de pagament perquè puguis saldar el teu deute de manera senzilla. Un dels més còmodes és el pagament en línia amb targeta de crèdit o dèbit. També pots optar per transferències bancàries, realitzar el pagament en efectiu en un caixer BBVA, o trucar al número 1478 per abonar l'import pendent.

Si decideixes fer una transferència, tingues en compte que, depenent del pla contractat amb Orange, hauràs de realitzar-la a un compte o un altre.

Per a factures de pla mòbil o altres productes que incloguin línies mòbils (plans convergents) has d'optar per aquestes opcions.

Banc Santander: ES41 0049 1500 0229 1012 7757

Banc BBVA: ES03 0182 3994 0002 0151 5421

Per a factures de telefonia fixa/ADSL o Fibra (sense línies mòbils):

Banc Santander: ES45 0049 1500 0823 1015 7559

Com recuperar la línia després del tall?

Si, finalment, la teva línia és desactivada per impagament, podràs recuperar-la en un màxim de 48 hores després que Orange rebi el justificant de pagament. Per agilitzar el procés, et recomanem que enviïs el justificant.

Pots fer-ho per correu electrònic a cobro.orange@es.orange.com o al fax 91 838 27 08 / 91 838 27 06. Per evitar que et tallin la línia per impagament, el més recomanable és estar al corrent de les teves dates de pagament i assegurar-te que les factures s'abonen a temps. Si per alguna raó no pots realitzar el pagament abans de la data límit, comunica-ho amb antelació amb Orange per explorar possibles opcions.