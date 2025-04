L'últim de Vodafone promet acabar amb Movistar: van més de debò que mai

Vodafone ha llançat una nova ofensiva que podria marcar un abans i un després en la lluita pel lideratge del mercat de telecomunicacions. Amb la presentació de quatre nous packs d'estalvi, la companyia demostra que va molt de debò en el seu intent de guanyar terreny davant de Movistar.

Aquest recent moviment de l'operador britànic arriba en un moment clau. Just quan els operadors estan buscant oferir més valor als seus clients i diferenciar-se de la competència. Què és el que ha posat en alerta a Movistar? La resposta està en les atractives ofertes de Vodafone.

Sembla que estan dissenyades per atreure una varietat de perfils d'usuaris, des de parelles fins a gamers i llars múltiples.

Packs d'estalvi de Vodafone: un missatge dirigit a Movistar

Vodafone ha llançat quatre packs que busquen oferir solucions flexibles, econòmiques i amb altes prestacions. Un dels packs més destacats és el Mòbil Dúo, que està dirigit a parelles que només necessitin línia mòbil.

Aquest pack ofereix dues línies il·limitades amb 150 GB de dades a màxima velocitat 5G, per només 30 euros al mes. Es tracta d'una oferta que posa a Vodafone en una posició competitiva davant de Movistar.

Un altre pla que marca la diferència és el Gamers, ideal per als amants dels videojocs. Amb aquest pack, Vodafone ofereix una connexió de fibra de 600 Mb i una línia mòbil il·limitada amb els primers 50 GB en 5G. A més d'incloure una consola PlayStation 5.

Tot això per 49 euros al mes. Amb aquest tipus d'ofertes, Vodafone no només millora la seva presència al mercat, sinó que també pren avantatge sobre Movistar.

D'altra banda, el Llar 5G és perfecte per a aquells que es mouen força i volen una connexió d'alta qualitat. Aquest pack inclou un router portàtil WiFi 6 i dues línies mòbils il·limitades amb els primers 150 GB en 5G, per 50 euros al mes.

Finalment, el pack Multillars està dissenyat per a aquells que necessiten la millor connexió tant a la seva llar principal com en una segona residència. Compta amb fibra de 600 Mb, dues línies mòbils il·limitades amb els primers 150 GB en 5G i router WiFi 6 portàtil. A això s'hi uneix Vodafone TV i Netflix, a un preu tot de 75,79 euros al mes.

Vodafone posa contra les cordes a Movistar

Amb aquests nous packs, Vodafone no només demostra que està decidit a guanyar terreny a Movistar. També està marcant una clara diferència pel que fa a preus i prestacions.

La companyia britànica està apostant per fer les seves ofertes més accessibles i atractives per a un públic més ampli, cosa que sens dubte generarà inquietud a Movistar. S'està posicionant com un rival seriós, que no només competeix en preus, sinó també en la qualitat dels seus serveis.