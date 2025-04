Ningú esperava que Orange es mogués tan ràpid: fa dentetes a Movistar

Fa pocs dies, Orange sorprenia tothom amb un moviment inesperat que segurament farà que molts clients de Movistar es posin gelosos. En un mercat de la televisió de pagament cada cop més competitiu, l'empresa francesa ha donat un cop sobre la taula ampliant la seva oferta de canals a Orange TV. És una acció que posa la companyia en una posició encara més forta davant la seva competència.

Aquest canvi és particularment cridaner. I és que els usuaris de Movistar fa temps que esperen novetats en la seva graella. Però sembla ser que a Orange no li ha costat tant reaccionar, com demostra que ja ofereixi quelcom tan atractiu als usuaris.

Quatre nous canals per a Orange TV

Des del passat 27 de març, Orange ha incorporat a la seva plataforma de televisió quatre nous canals. Cobriran gèneres diversos, des de ficció i anime fins a continguts especialitzats en negocis.

D'aquesta manera, l'operador no només continua consolidant-se com una opció atractiva per als usuaris de televisió. També posa en evidència la rapidesa amb què s'adapta a les demandes del mercat.

Entre els canals afegits hi ha Runtime Familia (Dial 54). Està pensat per a tota la família, amb una selecció de pel·lícules, sèries i clàssics d'animació que faran les delícies de grans i petits. És una opció perfecta per passar una tarda a casa gaudint del millor entreteniment en família.

Al dial 152 trobem AnimeVisió. Com el seu nom indica, aquest canal estarà dedicat als fanàtics de l'animació japonesa. Els subscriptors d'Orange TV podran gaudir d'una àmplia oferta de sèries i pel·lícules d'anime.

Per als amants dels clàssics de l'anime també està disponible AnimeVisió Classics (Dial 163). Ofereix el millor de l'animació japonesa de totes les èpoques. Des dels títols més antics fins a les joies que han marcat una generació.

Negocios TV, al dial 258, és la darrera novetat. És un canal especialitzat en informació econòmica, que permetrà als usuaris mantenir-se al corrent de l'actualitat financera.

Orange es proposa oferir el millor

Un dels grans avantatges que porta aquesta ampliació és que els nous canals estaran disponibles en les ofertes actuals d'Orange TV. Tant en la modalitat de més de 60 canals com en la de més de 90. Això significa que els subscriptors d'Orange no hauran de fer cap canvi en els seus contractes per gaudir de la nova programació.

A més, tots els canals estaran disponibles amb la millor qualitat d'imatge i so. Es garanteix una experiència visual de primer nivell, com ja passa amb la resta de l'oferta de la plataforma.

Per si fos poc, Orange ha decidit incorporar aquests canals dins de la seva modalitat multidispositiu. El que permetrà als usuaris veure els continguts des de diferents dispositius, ja sigui des del televisor de casa o a través d'altres aparells.

Movistar, en la corda fluixa

Aquest moviment d'Orange no ha passat desapercebut. No són pocs els usuaris de Movistar que se sentiran una mica frustrats. Sobretot en veure com el seu competidor actua ràpidament per oferir-los el que molts esperen del seu propi servei.

La companyia de Telefónica està tardant a introduir canvis significatius en la seva graella de televisió. Això ha generat cert malestar entre els seus subscriptors que esperen novetats en els seus canals i programació.