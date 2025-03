Gerro d'aigua freda per a Orange després del que ha succeït: multa milionària, els clients al·lucinen

Orange acaba de rebre una notícia bastant desagradable que podria costar-li molt més del que pensava. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha sancionat la companyia amb una multa d'1,2 milions d'euros. Tot a causa d'un error de seguretat relacionat amb la duplicació d'una targeta SIM sense la deguda verificació d'identitat del titular.

Aquest error li ha costat car a l'empresa. I ha posat en evidència algunes fallades greus en els seus procediments de seguretat.

Els fets van ocórrer al desembre de 2022, en una botiga d'Orange ubicada a Madrid, recull Confilegal. En aquella ocasió, una persona va aconseguir duplicar la targeta SIM d'una víctima sense el seu coneixement ni autorització. En no comprovar adequadament la identitat del client, el delinqüent va obtenir una còpia de la targeta SIM.

Això va permetre als ciberdelinqüents accedir als comptes bancaris de la persona afectada. Després de l'activació de la nova SIM, el telèfon original de la víctima va deixar de funcionar, cosa que li va alertar que alguna cosa no anava bé.

Quan la persona es va adonar del que havia passat, ja era massa tard. Els estafadors havien aconseguit sostreure gairebé 9.000 euros dels comptes bancaris de la víctima.

Orange ha d'assumir la seva part de culpa

L'AEPD indica que la responsabilitat de Orange en aquest incident rau en no haver sol·licitat la deguda identificació en realitzar el duplicat de la targeta SIM. És un procediment que, per llei, s'ha de dur a terme amb rigorositat per evitar aquest tipus de fraus.

L'operador, en assabentar-se de l'estafa, va anul·lar la segona targeta SIM, però el dany ja estava fet. Tot i intentar mitigar les conseqüències, els diners ja havien estat sostrets pels ciberdelinqüents. Segons l'AEPD, l'incompliment de les normes per part de l'empresa ha portat a aquesta sanció.

No només afecta la imatge de l'operadora. També subratlla la importància de prendre mesures de seguretat estrictes en els processos relacionats amb la gestió de targetes SIM.

L'error d'Orange no només ha afectat la víctima, sinó que també ha estat un cop a la reputació de la companyia. Ara ha de fer front a una multa significativa. L'empresa ha confirmat que en casos de duplicat de targetes SIM, és de compliment obligat verificar la identitat del titular.

La companyia també ha assenyalat que els empleats responsables d'aquest error han estat identificats i se'ls ha denunciat per la seva actuació delictiva.

Orange es considera una víctima més

Orange assegura que en aquest tipus de situacions l'empresa també és una víctima. Però no hi ha dubte que aquest error li ha costat car.

La sanció de l'AEPD no només és un cop econòmic. També reflecteix la necessitat de reforçar els protocols de seguretat i protecció de dades en empreses.

Aquesta sanció també li servirà d'aprenentatge a la companyia taronja. Les conseqüències de no seguir els procediments adequats en situacions tan crítiques poden ser molt més greus del que es pensa.