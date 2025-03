Ni Orange ni Vodafone: la novetat d'aquest operador provoca pànic entre els clients

En els últims dies, una notícia ha causat enrenou entre els usuaris de telefonia mòbil i fixa. No ha estat ni Orange ni Vodafone qui han generat el pànic, sinó Digi. L'operador d'origen romanès ha hagut de prendre mesures per tractar de calmar els seus clients

S'ha vist obligat a desmentir, de manera rotunda, un anunci fals que parlava d'una pujada de preus en les seves tarifes. Tot va començar quan diversos usuaris van començar a rebre trucades telefòniques en què se'ls advertia sobre una suposada pujada de preus. Era de fins a 21,95 euros mensuals, una quantitat que s'aplicaria durant dos anys i que entraria en vigor de manera immediata.

Aquesta comunicació semblava ser oficial, ja que els estafadors es van fer passar per treballadors del mateix operador. No obstant això, no era més que un intent de frau.

Orange i Vodafone també ho van patir

Aquest tipus d'estafes no són noves. Altres operadores, com Orange i Vodafone, també han estat blanc d'aquest tipus d'enganys. És habitual que persones malintencionades es facin passar per empleats de les companyies per enganyar els usuaris.

Però en aquesta ocasió, la situació va afectar de manera directa a Digi. El que va generar una gran preocupació entre els usuaris d'aquest operador.

En veure l'alarma desfermada entre els seus clients, l'operador romanès no va trigar a intervenir. La companyia va emetre un comunicat en què aclarien que no estaven realitzant cap tipus de pujada de preus. A més, mai es posarien en contacte amb els clients per anunciar un augment de tarifes d'aquesta manera.

Digi va explicar que aquest tipus de comunicacions no són part de la seva política. En cap cas s'avisaria de canvis importants en els contractes per telèfon.

De fet, va recordar que ja a finals de 2024, havia anunciat públicament que les seves tarifes es congelarien durant tot l'any 2025. És a dir, no tenen previst realitzar cap modificació de preus en el futur proper. Això va ser un missatge clar i tranquil·litzador per als seus usuaris.

La preocupació s'estén als usuaris d'Orange i Vodafone

Aquesta estafa ha afectat principalment els usuaris de Digi. Però molts dels clients d'altres operadores com Orange i Vodafone també s'han mostrat preocupats. Aquests usuaris saben que les estafes relacionades amb la pujada de tarifes són un problema que afecta tots els operadors.

Encara que aquestes companyies no es trobin involucrades en aquest últim frau, no convé baixar la guàrdia. Les tàctiques dels estafadors evolucionen constantment. I no seria estrany que, en algun moment, intentin enganyar també els clients d'aquestes companyies.