Santoral d'avui, dimarts 1 d'abril de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dimarts, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un fervent defensor de la reforma gregoriana. Un home amb una forta inclinació a la vida monàstica, però el seu amor a l'Església el va conduir al servei pastoral.

Qui va ser Sant Hug de Grenoble, el Sant més important del dimarts, 1 d'abril?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui en especial a Sant Hug de Grenoble que va néixer l'any 1053 a França. Va ser cuidat per la seva mare atès que el seu pare va ingressar a la Cartoixa quan el nen tenia pocs anys.

El sant des de molt petit es va mostrar com una persona pietosa i amb una gran facilitat per a la teologia. De fet, deien d'ell que durant tota la seva vida només es va fixar en una dona.

Ordenat bisbe de Grenoble pel papa Gregori VII va tractar d'eliminar tota la decadència de la diòcesi, plena de maldat i desmoralitzada.

Els clergues van ser reformats sota les seves ordres i van canviar els seus costums. Els nobles van ser ordenats i es va construir un hospital per als més pobres.

Les temptacions que patia el van portar a dubtar a Sant Hug sobre la Divina Providència. Llavors, no se sap si de forma natural o com a càstig, el sant va perdre la memòria i va arribar fins al punt que no podia recordar els seus amics. Tot i així sí que va mantenir la capacitat per distingir entre les ànimes bones i les dolentes.

Hug és un nom masculí d'origen germànic que significa 'el que té gran esperit'. Aquest dia, a Espanya, uns 89.378 homes podrien celebrar el seu sant gràcies a Sant Hug de Grenoble.

Sant Pere Calungsod

Sant Pere Calungsod va ser un màrtir catòlic natural de Filipines que va viure al segle XVII. Va morir màrtir cruelment precipitat al mar, per l'odi a la fe cristiana, per alguns apòstates i natius seguidors del paganisme.

Beat Anacleto González Flores

El beat Anacleto González Flores va ser un laic d'origen mexicà que va viure entre els segles XIX i XX. Va exercir l'advocacia i va ser dirigent de la resistència pacífica i part de la rebel·lió cristera a l'occident mexicà. Es va mostrar en contra del govern de l'aleshores president Plutarco Elías Calles i en defensa de l'Església catòlica.

Altres Sants: el Santoral complet del dimarts 1 d'abril:

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: