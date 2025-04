Nou cop de Vodafone a milers d'espanyols: per tremolar

En els últims dies, alguns usuaris de Movistar s'han vist afectats per una estafa que cada vegada es perfecciona més. Es tracta d'una campanya de phishing, un engany dissenyat per robar dades personals i bancàries, que ha deixat diversos clients alarmats. L'estafa arriba en forma d'una factura falsa, que sembla legítima i que és difícil de detectar a simple vista.

El phishing és una tècnica de frau digital en la qual els delinqüents es fan passar per una empresa o entitat legítima. En aquest cas és Movistar i amb el propòsit d'enganyar els usuaris i obtenir informació sensible.

Els estafadors envien missatges que simulen ser factures de l'operador. Amb un disseny que inclou logotips, tipografia i fins i tot detalls personalitzats com l'import a pagar.

La clau d'aquesta estafa és que els missatges estan dissenyats per semblar autèntics. El remitent, l'assumpte del missatge i fins i tot l'import varien segons la persona a la qual es dirigeixen. Això fa que sigui encara més difícil identificar l'estafa, ja que sembla estar dirigida específicament a cada usuari.

El missatge convida a obrir un arxiu adjunt, suposadament la factura de l'operador. No obstant això, en fer clic a l'enllaç o descarregar l'arxiu, podríem ficar-nos en un bon problema. I és que en lloc d'obrir una factura legítima, els usuaris descarreguen un virus que posa en perill la seva seguretat.

El cas d'un afectat per l'estafa de la factura de Movistar

Recentment, un client de Movistar va compartir a les xarxes socials el missatge que havia rebut. En aquest cas, el suposat correu indicava que havia de pagar una factura de 353,22 euros. Encara que el disseny i l'aparença eren molt similars a les factures reals de Movistar, el missatge no provenia realment de la companyia.

El preocupant d'aquest tipus d'estafes és que les persones poden no adonar-se que estan sent enganyades. Els delinqüents s'asseguren que el missatge tingui tots els elements per semblar legítim. Des de l'adreça de correu que sembla oficial fins als detalls de la factura que coincideixen amb les dades reals dels usuaris.

Com protegir-se d'aquesta estafa de Movistar?

Movistar ha compartit una sèrie de consells per evitar caure en aquesta trampa i protegir la nostra informació personal i financera. En primer lloc, si el correu no prové d'una adreça oficial de l'operador, descarta'l immediatament. Les empreses no solen enviar factures des de correus genèrics o sospitosos.

No facis clic en cap enllaç ni descarreguis arxius adjunts de correus electrònics que no hagis sol·licitat o que et semblin estranys. De rebre un missatge que et genera sospites, el millor és contactar directament amb el servei d'atenció al client de la companyia. Ells podran verificar si realment tens una factura pendent.

Movistar mai et demanarà que enviïs informació sensible a través d'un correu electrònic. Si algú ho fa, és un clar indici d'estafa.

És important revisar les teves factures i els càrrecs que apareixen en elles. Si detectes alguna anomalia, contacta immediatament amb la companyia. També has d'assegurar-te de tenir contrasenyes fortes i úniques per als teus comptes en línia.