Mitja Espanya en alerta per l'últim comunicat d'Orange: ves amb molt de compte

Orange va emetre un avís urgent per a tots els seus usuaris després dels recents casos de frau que s'han registrat en les seves comunicacions per WhatsApp. La companyia s'ha vist obligada a prendre mesures per garantir la seguretat dels seus clients. I evitar així que més persones caiguin en mans dels estafadors.

Aquests delinqüents es fan passar per agents de l'operador. El seu objectiu és obtenir informació personal i financera a través d'enganys. Recorden que resulta molt important estar alerta per no ser víctima d'un frau que pugui posar en risc la teva informació.

Identificar el canal d'atenció al client d'Orange en WhatsApp

La forma més senzilla d'assegurar-te que estàs en contacte amb el canal oficial d'Orange en WhatsApp és verificar dos aspectes clau. Els agents oficials d'Orange en aquesta aplicació tenen una insígnia blava al costat del nom del contacte. Aquesta insígnia significa que el perfil està verificat i és un compte autèntic de l'empresa.

Un segon aspecte en què reparar serà el número de telèfon des del qual es comuniquin. Orange t'escriurà sempre des del 653 85 00 85. Si reps un missatge de WhatsApp d'un número diferent, has de desconfiar immediatament, ja que podria tractar-se d'un frau.

Els estafadors solen utilitzar números desconeguts o que s'assemblen a l'oficial per enganyar les víctimes.

Un dels mètodes més comuns que utilitzen els estafadors és sol·licitar informació personal sensible. Els falsos agents d'Orange poden demanar-te les teves dades bancàries, usuari i contrasenya del teu compte, o fins i tot les teves claus d'accés al banc. És important que sàpigues que Orange mai et demanarà informació d'aquest tipus a través de WhatsApp.

Què fer si sospites que estàs sent víctima d'un frau

Si en algun moment penses que podries estar sent víctima d'un frau en WhatsApp no dubtis a interrompre la comunicació. També hauries de contactar immediatament amb el servei d'atenció al client d'Orange a través dels seus canals oficials. Pots trucar al número d'atenció al client 1470 o accedir a la teva àrea personal a la pàgina web oficial d'Orange.

És fonamental que utilitzis sempre els canals oficials per confirmar qualsevol dubte que tinguis sobre la veracitat d'una notificació. A més, mai responguis a missatges sospitosos ni facis clic en enllaços que no hagis sol·licitat o que semblin estranys.

En resposta a aquests incidents, Orange ha reforçat el seu sistema de verificació de comptes. A més ha intensificat les campanyes informatives per educar els seus usuaris sobre com identificar fraus.