Gir inesperat de Movistar: la gran decepció que no esperaven els seus clients

En un sorprenent gir dels esdeveniments, Movistar ha fet marxa enrere en una de les seves últimes decisions. El que ha generat una gran decepció entre els seus usuaris.

Tot va començar fa uns dies. A la Comunitat Movistar s'anunciava que a partir del 28 de gener els serveis de Filmin i Runtime s'integrarien en la seva oferta. Per tant, s'ampliaria així el seu catàleg, millorant l'experiència dels usuaris de la plataforma.

No obstant això, poc després d'aquest anunci, la sorpresa va arribar quan aquesta notícia va ser editada. Un administrador de la pròpia comunitat rectificava la informació, assegurant que el comunicat anterior no era correcte.

Movistar comunica les úniques novetats

El missatge actualitzat de Movistar va deixar clar que les úniques novetats confirmades són la incorporació de nous canals de la BBC. A més d'alguns canvis en els dials de sèries i cinema. "Demanem disculpes per l'error", assegurava el comunicat.

Davant aquesta rectificació, l'expectativa de molts usuaris de gaudir de nous continguts de Filmin i Runtime a través de Movistar Plus es va esvair. Va causar una gran decepció entre els membres de la comunitat.

Aquest tipus de canvis no solen ser ben rebuts pels clients. Se senten frustrats quan se'ls ofereix alguna cosa que després no es concreta. En aquest cas, els abonats de Movistar Plus s'havien il·lusionat amb la possibilitat de comptar amb dos nous serveis en la seva oferta de televisió.

La incorporació de Filmin i Runtime hauria estat un gran suport per a la plataforma de televisió de Movistar. No obstant això, després de la rectificació, els usuaris s'han quedat amb la incertesa de si finalment aquests serveis arribaran a Movistar Plus+. O si, per contra, només va ser una especulació.

Movistar necessita donar més explicacions

Per la seva banda, Filmin també es va encarregar de desmentir qualsevol tipus d'acord amb Movistar, indica La Razón. La plataforma de cinema independent va aclarir que, en aquests moments, no hi ha cap tracte en marxa per integrar-se en Movistar Plus+. Aquesta comunicació per part de Filmin només ha augmentat la confusió i frustració entre els usuaris.

La rectificació d'última hora no és quelcom que agradi als usuaris. Especialment quan es tracta d'una oferta que prometia millorar l'experiència de televisió en Movistar Plus. Molts se senten enganyats i, per descomptat, decebuts per la falta de claredat i la confusió generada.

La situació ha posat en evidència la importància d'una bona gestió de la informació en el món digital. Sobretot en plataformes de televisió tan populars com la de Telefónica. Els clients esperen transparència i coherència, i quan es presenten anuncis que després es desmenteixen, la confiança en la companyia es veu afectada.

Caldrà estar atents als pròxims passos de Movistar. I veure si aquesta rectificació és només un entrebanc momentani o si la plataforma finalment incorporarà aquests serveis en el futur.