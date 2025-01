Els clients d'Orange parlen sense pèls a la llengua: és la millor opció ara mateix

Un dels productes més destacats d'Orange és la seva plataforma de televisió, Orange TV. Ofereix més de 90 canals perquè els seus usuaris gaudeixin de moltes hores d'entreteniment. Des del seu llançament, l'oferta televisiva d'aquesta companyia ha estat molt ben rebuda, gràcies a la seva àmplia gamma de continguts.

No obstant això, com sol passar amb les grans empreses, els clients no deixen d'aportar noves suggeriments i demandes. A les xarxes socials, han sorgit diverses peticions sobre la inclusió de nous canals autonòmics. Encara que són populars a les seves respectives comunitats, no estan disponibles en l'oferta actual de la companyia.

Orange escolta les peticions dels clients

Malgrat que ja compta amb canals com TV3, Televisió de Galicia o Canal Sur, els usuaris consideren que hi ha altres que haurien d'incloure's. En concret, alguns expressen el seu desig que Orange TV inclogui a la seva graella canals com Extremadura SAT o Aragó TV Internacional.

Són dues cadenes que altres plataformes de la competència ja ofereixen als seus clients. Aquesta sol·licitud s'ha tornat un tema recurrent a les xarxes socials, on els clients han començat a fer públics els seus comentaris i demandes.

Un exemple clar d'aquesta situació és el tuit d'un usuari que comparteix la seva opinió sobre l'oferta d'Orange TV i la seva frustració per la manca de certs canals. En el seu missatge, aquest client no dubta a indicar que si Orange no incorpora els canals sol·licitats, considerarà canviar-se de companyia.

"Si veig que no els afegeixen, em canviaré de companyia", avisa aquest usuari una mica molest. Considera, a més, que no tindrien un cost massa elevat per a ells.

Davant aquest tipus de comentaris, l'àrea d'atenció al client d'Orange ha respost de manera proactiva. Agraeix la suggerència i assegura que la traslladaran al departament corresponent. És una mostra de com la companyia escolta els seus usuaris i té en compte les seves necessitats per millorar els seus serveis.

El debat sobre els continguts de televisió és quelcom que moltes empreses han d'afrontar. En un mercat tan competitiu és fonamental que les plataformes s'adaptin a les demandes dels consumidors. Orange TV ha aconseguit un bon posicionament gràcies a la seva variada oferta de canals, però aquests comentaris deixen clar que hi ha marge per millorar.

La clau és oferir contingut més proper

Encara que Orange TV ja ofereix una gran varietat de canals nacionals i internacionals, els usuaris esperen més opcions locals i autonòmiques. D'aquesta manera podran gaudir de continguts de la seva comunitat autònoma. Això demostra que els clients sempre tenen noves expectatives i desitjos.

És interessant veure com, a través de les xarxes socials, les empreses com Orange poden rebre un feedback directe dels seus clients. A més, aquesta comunicació pot influir en la millora dels seus serveis.