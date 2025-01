Mitja Espanya en alerta: Orange li atribueix gran part de la culpa a Movistar i Vodafone

Milers de clients d'Orange han començat a alertar sobre trucades sospitoses que reben d'agents presumptament de la companyia. En aquestes comunicacions, se'ls notifica que les seves tarifes augmentaran a canvi d'alguna compensació, com per exemple, un terminal gratuït.

Tanmateix, el que per a molts clients sembla una oferta atractiva, en realitat és un intent de frau. I el pitjor és que, segons fonts d'Orange, no es tracta d'una estafa aïllada. Més aviat és una pràctica força comuna que involucra altres operadors, com Movistar i Vodafone.

Què està passant amb les trucades sospitoses?

Els clients que han rebut aquestes trucades asseguren que els agents els informen d'un canvi imminent en les seves condicions contractuals. Alguns usuaris ho van confirmar a les seves xarxes socials.

"Acabem de rebre una trucada súper agressiva d'un suposat agent que diu que a partir de les 00:00 hores s'aplicarà permanència. I en compensació, et regalen un terminal". A més, va afegir que, si no acceptaven aquestes condicions, "et truquen tres companyies per fer les seves ofertes".

Aquest tipus de comportament ha generat una gran preocupació entre els usuaris, que se senten pressionats i confosos. Davant aquesta situació, molts han decidit contactar directament amb Orange per comprovar-ne la veracitat.

La resposta d'Orange: frau confirmat

Orange no va trigar a respondre als inquietants informes. Confirmen que agents d'altres companyies es fan passar per ells. En molts casos es tractaria d'empleats de Vodafone i Movistar.

Aquests falsos agents intenten convèncer els clients que canviaran les seves condicions contractuals o afegiran nous compromisos. Només per després fer-los una falsa oferta.

"Estem detectant que altres operadors es fan passar per nosaltres" expliquen a X. Indiquen "algun motiu pel qual pujaran la quota o afegiran nou compromís per posteriorment trucar-te ja com la companyia real i fer-te una oferta".

Segons Orange, sempre que es realitzi algun canvi en les condicions d'un contracte, s'avisarà el client a través de la seva factura o per altres canals oficials. Adverteixen que mai es faran modificacions de contracte mitjançant una trucada telefònica no sol·licitada.

La companyia també adverteix que els usuaris no han de donar credibilitat a aquest tipus de trucades. Si alguna persona rep una oferta similar o una amenaça de modificació de condicions sense haver estat informada prèviament, el més probable és que es tracti d'un intent de frau.

Com evitar caure en aquesta trampa?

Els experts recomanen que els clients d'Orange, Movistar i Vodafone estiguin molt atents a les trucades que reben, especialment si no les han sol·licitat. Si un agent assegura que hi haurà canvis en les tarifes o en les condicions contractuals, és fonamental demanar un número de referència de la trucada. O sol·licitar la confirmació per escrit a través dels canals oficials de l'empresa.

En cas de dubte, mai s'ha de proporcionar informació personal o financera durant una trucada. Si es sospita que la trucada és fraudulenta, el millor és penjar i contactar directament amb el servei d'atenció al client de la companyia. Així és possible confirmar si efectivament existeix alguna modificació en el contracte.