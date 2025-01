Preu de la llum avui, dimecres 15 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 15 de gener de 2025, és de 140,68 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimarts, parlem d'una sensible pujada, de 2,85 euros. I tot perquè, en la jornada del 14 de gener, la tarifa mitjana de llum era de 137,83 euros per MW/h.

En les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) s'observen diversos detalls cridaners. En primer lloc, cal dir que les tarifes es mantindran en nivells molt similars al llarg de tot el dia. En la franja més cara, això sí, el preu es dispararà per primera vegada molt per sobre dels 200 euros per MW/h.

Preu de la llum avui, dimecres 15 de gener de 2025, hora a hora

En general, parlem d'un dia força car per gastar llum, perquè els preus gairebé no baixaran. Per tant, si has de posar la rentadora o planxar, el millor és deixar-ho per a un altre dia. Si no hi ha més remei, hauràs de planificar molt bé el teu consum i gastar únicament la llum més imprescindible.

Així, durant la matinada, de 02:00 a 06:00 els preus no s'allunyaran gaire dels 118 euros per MW/h. Durant el dia, de 14:00 a 15:00 trobem la tarifa més barata del dimecres: 115,58 euros per MW/h. Finalment, de 15:00 a 16:00 el MW/h tindrà un preu de 117,81 euros.

03:00 - 04:00: 118,42 €/MWh.

04:00 - 06:00: 118,13 €/MWh.

14:00 - 15:00: 115,58 €/MWh.

15:00 - 16:00: 117,81 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dimecres?

Pel que fa a les hores més cares, la gran sorpresa del dimecres és que el preu més alt del dia es donarà al matí. En concret, serà de 08:00 a 09:00 quan el MW/h assoleixi un preu de 225 euros. En la franja anterior, de 07:00 a 09:00, la tarifa serà de 167,32 euros, molt similar als 160 que costarà de 09:00 a 10:00.

07:00 - 08:00: 167,32 €/MWh.

08:00 - 09:00: 225 €/MWh.

19:00 - 20:00: 178,97 €/MWh.

20:00 - 21:00: 168,78 €/MWh.

En la segona meitat del dia, de 18:00 a 19:00, el MW/h costarà 167,32 euros, encara que de 19:00 a 20:00 pujarà a 178,97 euros. De 20:00 a 21:00 el MW/h costarà 168,78 euros, i a partir d'aquí començarà a baixar força. Finalment, de 21:00 a 22:00 el megawatt hora (MW/h) tindrà un cost de 150,97 euros.