Orange aclareix un problema que inquieta a molts: els seus clients respiren tranquils

Orange ha aconseguit solucionar un problema que afectava diversos dels seus clients. Sobretot aquells que havien de lliurar un equip antic, com el mòdem o router, en renovar el dispositiu o en abandonar la companyia. Una situació que, en principi, semblava ser un procés senzill, però que, en ocasions, resultava més complex del que calia per a alguns.

És sabut per tothom, que els aparells antics s'han de lliurar en una botiga física de la companyia. De no fer-ho, el client corre el risc de rebre una multa per part de l'operadora. Aquest procés, encara que sembla simple, es va tornar un maldecap per a aquells que viuen en zones allunyades o en illes.

L'última queixa que va rebre Orange

Un dels casos més recents que ha captat l'atenció dels usuaris va ser el d'un client d'Orange. Va denunciar a les xarxes socials la seva experiència en voler lliurar el seu mòdem antic. A través de la xarxa social X va escriure a la companyia per preguntar com podia procedir amb la devolució del seu equip.

Li indicaven que havia de lliurar-lo de forma presencial en una botiga física. El client es queixava que la botiga més propera a la seva ubicació estava a 144,1 quilòmetres de distància. I a sobre havia de creuar un oceà per arribar-hi.

El client, que viu en una illa, es veia en la necessitat d'agafar un avió per fer el lliurament del mòdem. La qual cosa implicava una despesa extra considerable. Davant aquesta situació, Orange va respondre indicant que no calia que el client es desplacés fins a la botiga.

Orange desvetlla l'alternativa

La companyia va aclarir que hi ha una solució més adequada i pràctica. Va informar l'usuari que podia sol·licitar una recollida mitjançant missatgeria. El que permetria que el mòdem antic fos recollit a l'adreça indicada sense necessitat de desplaçar-se a una botiga física.

Aquesta opció ha estat un alleujament per al client i, sens dubte, per a molts altres que es troben en situacions similars. Aquest cas ha ressaltat un problema que afecta nombrosos clients d'Orange. Sobretot aquells que viuen en zones rurals o illes, on l'accés a les botigues físiques no és tan senzill.

Afortunadament, l'operadora ha demostrat tenir en compte les queixes dels seus usuaris. I ha implementat una solució que facilita el procés de lliurament dels dispositius antics. Això no només beneficia els clients, sinó que també millora la imatge de la companyia.

És important recordar que en molts casos, els usuaris poden enfrontar-se a dificultats logístiques i econòmiques quan han de retornar l'equip antic. No obstant això, la decisió d'Orange d'oferir una recollida a domicili mitjançant missatgeria representa un pas important en la millora de l'atenció.