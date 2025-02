Confirmat: Vodafone es treu un gran pes de sobre després de confirmar-se això

Vodafone ha rebut una important victòria legal que li permet treure's un gran pes de sobre. Sobretot després que el Tribunal Superior de Justícia de La Rioja li donés la raó en el cas de l'acomiadament d'una treballadora. Havia comès una irregularitat greu en una de les seves botigues que no va passar desapercebuda per a la companyia.

Aquesta sentència definitiva arriba després d'un procés judicial en què l'empleada afectada havia impugnat el seu acomiadament. Tot va començar quan una treballadora de Vodafone, que operava en una botiga de la companyia, va tramitar una línia de prepagament a nom d'una menor. I això sense comptar amb el consentiment dels pares.

Per realitzar aquesta gestió, l'empleada va modificar l'any de naixement que havia d'introduir en el sistema de l'operador. Va registrar l'any 1999 en lloc de 2009 per eludir les restriccions del sistema. Aquesta acció va ser una transgressió clara de les normes de l'empresa.

Els pares de la menor es van assabentar del que havia passat i van acudir ràpidament a l'establiment per demanar explicacions. La situació va obligar Vodafone a prendre cartes en l'assumpte i, després d'una revisió interna, va decidir acomiadar l'empleada. L'empresa va considerar que aquesta conducta constituïa una infracció greu i un abús de confiança per part de la treballadora.

La demanda que va guanyar Vodafone

Després de l'acomiadament, la treballadora afectada va presentar una demanda contra Vodafone. Al·legava que el cessament del seu contracte vulnerava el seu dret a la indemnitat. Segons ella, el motiu real del seu acomiadament era una sèrie de queixes prèvies que havia presentat sobre les seves condicions laborals i salarials.

En la seva demanda, l'empleada argumentava que Vodafone actuava de manera venjativa. Indicava que prèviament ella havia denunciat les seves condicions laborals i ara intentaven tornar-li la jugada. No obstant això, la justícia ha fallat a favor de Vodafone, confirmant que l'acomiadament va ser procedent i no estava relacionat amb una persecució laboral.

La justícia va donar la raó a l'operador en considerar que la treballadora havia modificat intencionadament la data de naixement de la menor. Tot això amb l'objectiu de facilitar la seva alta com a clienta de la companyia.

El tribunal va qualificar aquest comportament com una transgressió de la bona fe contractual i un abús de confiança. En aquest sentit, la sentència ha deixat clar que l'empresa tenia justificació suficient per procedir amb l'acomiadament.

Un alleujament per a Vodafone

Amb la resolució del tribunal, Vodafone finalment pot treure's de sobre un important pes. Aquesta sentència confirma la validesa de les seves accions davant una conducta inapropiada per part d'una de les seves empleades. La companyia demostra que no tolera les pràctiques fraudulentes i envia un missatge clar que vetllarà per la seguretat dels seus clients.

Aquest desenllaç també reforça la confiança dels consumidors en la responsabilitat de Vodafone. Confirma que l'empresa està disposada a actuar de manera ferma davant qualsevol incompliment de les normatives internes.