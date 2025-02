Avís important d'Orange: més fàcil del que pensaves i t'oblidaràs per sempre

Molts pares estaran pensant què han de fer per donar el primer mòbil als seus fills. Suposa tota una responsabilitat i en molts casos sospiten que no seran capaços de donar-li un ús adequat. Per evitar tot això, Orange ha pensat en una solució ajustada a les teves necessitats amb la tarifa TuYo.

Està dissenyada per facilitar-te el control i la tranquil·litat, tot per només 10 euros al mes. Sense condicions de permanència i amb tots els avantatges d'una tarifa moderna i adaptada a les necessitats dels nens. És una opció que no pots deixar passar.

Un dels principals avantatges d'aquesta tarifa d'Orange és que ofereix GB il·limitats per navegar a velocitat 5G durant diverses hores del dia. El nombre exacte d'hores dependrà dels límits que tu, com a pare o mare, determinis. Això significa que el nen podrà gaudir d'internet d'alta qualitat, però sempre amb un control sobre el temps que passa connectat.

A més de les dades il·limitades, la tarifa inclou trucades i SMS il·limitats. Així que no hauràs de preocupar-te pels costos de comunicació.

Orange t'ajudarà en el control

El més destacat d'aquesta tarifa no només està en el que inclou, sinó en l'eina que acompanya la tarifa: l'app TuYo. Aquesta aplicació és una aliada perfecta per als pares. Ofereix una sèrie de funcions de control parental que et permetran gestionar l'ús que el teu fill fa del telèfon mòbil.

Entre les funcionalitats de l'app, es destaquen:

- Geolocalització. Podràs saber en tot moment on es troba el teu fill gràcies a la funció de geolocalització. Això et donarà més tranquil·litat, especialment en situacions en què no puguis estar a prop.

- Control d'aplicacions. L'app et permet conèixer les aplicacions que utilitza el nen, així com el temps que dedica a cadascuna d'elles.

- Gestió del temps: Podràs fixar límits en el temps de connexió a internet. Això ajudarà a que el teu fill no es quedi enganxat al mòbil durant hores i pugui equilibrar les seves activitats amb altres tasques importants.

- Alertes per ús indegut. Si el teu fill intenta fer un ús inapropiat del dispositiu, rebràs alertes directament al teu mòbil. Així podràs actuar de manera immediata.

- Botó del pànic. En situacions de perill, el nen podrà utilitzar aquest botó. Enviarà una alerta immediata als pares perquè puguis reaccionar a temps.