Les sorprenents paraules de Maria Nicolau sobre els restaurants: 'Que mai et faci...'

Maria Nicolau està entre les figures més destacades de Catalunya. La seva presència en programes com en Tot es mou de TV3, i el seu èxit amb el llibre Cremo! l'han consolidat com una de les principals veus en la gastronomia. A més de la seva carrera com a cuinera, Nicolau és coneguda pel seu estil directe i la seva capacitat per oferir opinions que sempre provoquen un debat.

Recentment, la cuinera va sorprendre a tothom amb un tuit que va generar un animat debat sobre els vins als restaurants. Amb la seva acostumada franquesa, Nicolau va compartir la seva perspectiva sobre com triar el vi a les cartes dels establiments. En el seu missatge, va deixar clar que no hi ha res de què avergonyir-se en demanar el vi més barat.

La recomanació de Maria Nicolau sobre els vins dels restaurants

A través de les xarxes, la cuinera es va pronunciar sobre la relació entre el preu dels vins i la qualitat que ofereixen. Malgrat la percepció que els vins més cars són els millors, la xef va assegurar que el vi de la casa pot ser excel·lent.

"Que mai no et faci vergonya demanar el vi més barat de la carta", va ser el missatge que Nicolau, una declaració que ràpidament va generar molta interacció. Amb aquesta afirmació, la cuinera desafia un costum comú entre els comensals: evitar els vins més barats per por a què diran. Nicolau va defensar que si un vi s'ofereix a la carta, és perquè el restaurant creu en la seva qualitat, sense importar el seu preu.

La idea que els vins més barats són de pitjor qualitat té molt a veure amb les expectatives socials i culturals del consum de vi. Per a ella, la gastronomia ha de ser un espai de gaudi sense prejudicis. On les persones puguin sentir-se lliures de triar sense por al judici dels altres.

La humilitat com a valor a la cuina i el preu dels vins

Per a Maria Nicolau, la clau en l'oferta de vins està en l'honestedat. Els vins de la casa han de ser "vins humils, bons i sense pretensions", quelcom que també reflecteix el seu enfocament cap a la cuina. En aquest sentit, la xef també va comentar que a ella li semblaria estrany demanar el vi més car de la carta, ja que prefereix opcions més senzilles però igualment saboroses.

D'altra banda, Nicolau va expressar el seu desacord amb els preus elevats que de vegades es practiquen en alguns restaurants. Al seu judici, "els preus són abusius", una crítica que s'alinea amb la seva postura que la gastronomia ha de ser accessible per a tothom. Per a ella, el valor d'un vi no ha d'estar vinculat exclusivament al seu preu, sinó a la qualitat que ofereix al comensal.