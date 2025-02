Orange deixa amb la mel als llavis els seus clients: la decepció ara és majúscula

Molts clients d'Orange han experimentat en els últims dies una decepció majúscula. Sobretot en intentar accedir a una de les funcions més populars del seu servei de televisió. Es tracta de l'opció d'escollir l'àudio dels partits.

No obstant això, el que semblava una característica interessant i convenient ha deixat a molts amb un sabor amarg. La companyia ha hagut de sortir a donar explicacions després de la controvèrsia generada durant les retransmissions dels partits de la Copa del Rei. Deixen clar que, en aquest cas, no es va tractar d'un error, sinó d'una configuració predeterminada en les seves emissions.

Orange explica què va succeir

Durant les recents emissions de la Copa del Rei, molts usuaris d'Orange van intentar aprofitar la possibilitat d'escollir l'àudio dels partits. Aquesta funció els permet escoltar els seus comentaristes preferits. Sense haver de conformar-se amb els que s'ofereixen per defecte en la retransmissió.

No obstant això, es van adonar que no podien accedir a aquesta opció. Una cosa que els va sorprendre, ja que en altres competicions com la Lliga o les competicions europees, aquesta possibilitat està disponible.

A través de les seves xarxes socials, l'operadora va explicar que aquesta falta d'opció no es va deure a un error en la programació dels encontres. Es deu al fet que la configuració dels àudios canvia segons la competició. Concretament, Orange va confirmar que els àudios de ràdio, una de les opcions més escollides pels usuaris, només estan disponibles per als partits de Lliga i no per als de Copa.

La configuració dels àudios canvia entre competicions

Una de les principals característiques dels serveis de televisió d'Orange és la capacitat d'escollir entre diversos àudios en els encontres. Els usuaris tenen l'opció de seguir els partits amb diferents comentaristes, cosa que els permet personalitzar la seva experiència segons els seus gustos. A la Lliga i en les competicions europees, els usuaris poden seleccionar fins a sis àudios diferents, cosa que els dona molta flexibilitat.

No obstant això, com es pot comprovar, aquesta mateixa opció no està disponible per als partits de la Copa del Rei. L'operadora va explicar que aquesta és una decisió que depèn de la pròpia configuració de les retransmissions de la Copa. El que deixa clar que no es tracta d'un error tècnic, sinó d'una limitació pròpia de la competició.

Encara que l'explicació d'Orange pot ser lògica des d'un punt de vista tècnic, no ha evitat que molts clients se sentin decebuts. La possibilitat d'escollir el so és un dels avantatges que més valoren els usuaris que segueixen els partits de futbol. A més, molts s'han queixat de la falta d'informació clara sobre aquestes restriccions.