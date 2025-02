Santoral d'avui, dimecres 19 de febrer de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest dimecres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un frare dominic del segle XIV que va introduir a Europa la devoció del Via Crucis.

Qui va ser el beat Álvaro de Córdoba, la festivitat més important del dimecres, 19 de febrer?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui al beat Álvaro de Córdoba que va néixer a Zamora l'any 1350. La seva fama de saviesa i santedat el van portar a ser confessor de la reina Catalina de Lancaster i del futur rei Joan II de Castella.

Durant un pelegrinatge a Terra Santa va quedar impactat pel dolorós Camí del Calvari, recorregut per Jesucrist. El beat es va fer cèlebre pel seu mode de predicar i contemplar la Passió del Senyor

A les afores de Córdoba va fundar el convent de Scala Coeli on hi havia diversos oratoris que reproduïen la "via dolorosa", venerada per ell a Jerusalem.

Ardent predicador i eloqüent teòleg, va ser nomenat superior dels convents reformats d'Espanya de l'Orde de Predicadors pel papa Martí V.

El sepulcre del beat Álvaro de Córdoba és al santuari de Sant Domingo de Escalaceli, a pocs quilòmetres de Córdoba, al qual s'accedeix per la carretera de Sant Domingo.

Álvaro és un nom masculí d'origen germànic que significa "guardià de totes les coses". Aquest dia uns 166.000 homes anomenats Álvaro podrien celebrar el seu sant

Beat de Liébana

El beat de Liébana va ser un monjo espanyol que va viure al segle IX. Es va instal·lar al monestir de Sant Martí de Turieno i va defensar la fe contra l'heretgia adopcionista. Va escriure un cèlebre Comentari sobre l'Apocalipsi.

Beat Juan Sullivan

El beat Juan Sullivan va ser un religiós irlandès que va viure entre els segles XIX i XX. Sacerdot de la Companyia de Jesús, es va dedicar a l'educació i formació espiritual dels joves. Va resultar molt estimat i buscat com a pare dels pobres i dels que pateixen.

Altres Sants: el Santoral complet del dimecres 19 de febrer

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: