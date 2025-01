El gest d'Orange amb els seus clients: els dona una raó per seguir confiant en ells

Orange ha tingut un bonic gest amb alguns dels seus clients que servirà per reforçar la relació amb ells. Com cada any, l'operador ha aplicat una actualització de tarifes, que implica un increment d'entre 2 i 6 euros en les factures mensuals.

No obstant això, no tots es veuran perjudicats per aquest increment en els rebuts. La companyia es compromet a respectar el que alguns venien abonant des de fa mesos.

Aquests clients es lliuren de les pujades d'Orange

L'actualització de tarifes que Orange ha aplicat recentment és un ajust habitual dins de la companyia, el qual es realitza anualment. Els increments de preus oscil·len entre els 2 i els 6 euros en funció de cada tarifa. Malgrat aquest augment, molts usuaris d'Orange no sentiran cap canvi en les seves factures durant els pròxims mesos.

Això es deu al fet que aquells clients que actualment estan gaudint d'una promoció o descompte especial mantindran aquestes condicions. Fins i tot si la tarifa que tenen es veu afectada per l'ajust de preus.

El que realment marca la diferència en aquest cas és el detall que Orange ha tingut amb els seus clients. Aquells usuaris que estiguin gaudint d'alguna promoció o descompte no veuran augmentats els preus de les seves tarifes. Continuaran gaudint de les ofertes vigents.

És a dir, en lloc d'experimentar l'ajust de tarifes que altres clients podrien veure reflectit en les seves factures, continuaran pagant el mateix. Serà fins que finalitzi la seva promoció o descompte.

Això és un alleujament per a molts usuaris, especialment aquells que confien en la companyia a causa de les seves ofertes. Gràcies a aquesta decisió, Orange demostra el seu compromís amb aquests clients i els dona una raó més per continuar confiant en els seus serveis.

Per als clients que no compten amb cap tipus de promoció o descompte, l'augment de tarifes sí que serà visible en la seva factura. No obstant això, cal destacar que, en alguns casos, aquest augment va acompanyat de millores en el servei. Per exemple, alguns usuaris veuran incrementada la velocitat de la seva connexió a Internet o rebran més dades en les seves tarifes mòbils.

Aquestes millores representen un valor afegit que podria fer que l'ajust de preus es percebi d'una forma més positiva.

Un gest de fidelització i confiança d'Orange

El fet que Orange hagi decidit mantenir els descomptes i promocions per a alguns dels seus clients és un gest de fidelització important. La companyia sap que mantenir contents els usuaris que ja confien en ella és fonamental per continuar creixent. En aplicar aquesta mesura, reforça la seva imatge de companyia que cuida els seus clients i els ofereix raons per continuar amb ella a llarg termini.

Aquest tipus de decisions no només serveixen per assegurar la satisfacció dels usuaris, sinó que també generen confiança. En un sector tan competitiu com el de les telecomunicacions, els clients valoren molt la transparència i el respecte pels acords previs. Així, Orange demostra que es preocupa per les necessitats dels seus usuaris i no només per augmentar les seves tarifes.