Els clients d'Orange salten d'alegria després de confirmar-se: ara tot és més fàcil

Orange compta amb una opció molt útil per als seus clients de tarifes de contracte. És una eina per seguir navegant sense preocupacions, fins i tot després d'haver esgotat les dades de la teva tarifa.

Si t'has quedat sense megues i no saps què fer, no et preocupis. L'operador taronja té la solució amb el seu servei de Més Megues, que et permetrà continuar gaudint d'Internet de manera senzilla i econòmica.

Aquest servei d'Orange et pot interessar

El servei Més Megues permet als clients d'Orange contractar trams addicionals de 100 MB quan s'esgoten les dades incloses en la seva tarifa. Cada tram té un cost de 2 euros. És una opció que s'activa de manera automàtica, i si necessites més megues, podràs contractar fins a 30 ampliacions per cicle de facturació.

Així, no et quedes sense dades enmig d'una videotrucada o quan més les necessites. La companyia t'avisa que, amb aquests 100 MB extra, pots fer moltes més coses del que imagines. Encara que pugui semblar poc, 100 MB et permeten gaudir de diverses activitats en línia de forma més que suficient.

Amb aquest tram addicional podràs enviar i rebre missatges de text a través de WhatsApp de manera gairebé il·limitada. També tindràs la possibilitat de llegir i respondre correus electrònics de text sense preocupar-te pel consum de dades.

Si ets dels que naveguen per Internet per buscar informació, aquests 100 MB et seran més que suficients. Amb ells podràs entrar en 250 pàgines web. A més serà factible descarregar o enviar fins a 30 fotos.

Per últim, amb aquest extra de dades, és possible usar el navegador amb GPS durant unes 20 hores. Si et desplaces molt o necessites saber com arribar a algun lloc, aquesta opció et permet seguir utilitzant el teu mapa sense perdre't.

Activació i desactivació del servei Més Megues

Un dels grans avantatges d'aquest servei és la seva flexibilitat. Si alguna vegada decideixes no necessitar més megues, pots desactivar fàcilment l'opció des de la teva Àrea de Client d'Orange. A més, tens l'opció de gestionar-ho de manera ràpida enviant un missatge gratuït al 1470.

Per desactivar-lo, només necessites enviar el text BAIXADA i, si vols tornar a activar el servei, el missatge serà PUJADA. D'aquesta manera, tens el control total sobre com i quan vols tenir més dades.

El servei Més Megues està disponible per a totes les tarifes de contracte d'Orange, excepte en les tarifes Love. Els clients amb tarifes Love compten amb una altra opció anomenada bons FlexiGB, que també et permet ampliar les teves dades. De totes maneres, l'opció de Més Megues és molt fàcil de gestionar i adaptada a les necessitats de qui prefereix tenir un major control sobre les seves dades.