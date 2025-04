Nou revés de Movistar que fa saltar totes les alarmes: els seus clients no callen

Movistar suporta un nou revés que ha encès les alarmes entre els seus usuaris. Tot i ser una de les empreses més grans del sector, la companyia sembla estar patint un deteriorament en la seva relació amb els clients. I és que cada vegada més expressen públicament el seu descontentament.

Aquesta última polèmica prové d'una queixa a les xarxes socials. Reflecteix la frustració dels usuaris amb el servei de la companyia.

Una clienta, que porta més de 15 anys sent clienta de Movistar, va decidir donar a conèixer la seva experiència a X. Va aprofitar per mostrar el seu cansament amb el tracte rebut. La dona, en un to molest i resignat es va expressar de la següent manera.

"Sincerament no entenc com puc continuar sent clienta de Movistar des de fa més de 15 anys amb el seu pèssim servei", va escriure. Aquesta declaració, aparentment comuna en el món de les queixes dels consumidors, ha pres rellevància. Sobretot a causa de la quantitat de persones que se senten identificades amb la seva experiència.

El problema amb Movistar que denuncia l'usuària

El problema que la clienta exposa és clar: un cobrament excessiu i injustificat. Segons el seu relat, el seu contracte original amb Movistar establia un pagament mensual de 55 euros. Però recentment va descobrir que se li cobraven 84 euros, una diferència considerable.

Assegura que no va ser informada correctament sobre aquests cobraments addicionals. "Vaig trucar per queixar-me fa un mes i no m'han resolt res; m'han tornat a cobrar de més", assenyala. Transmet una sensació d'impotència davant una situació que sembla no tenir solució.

Tot i haver presentat una reclamació fa més d'un mes, la resposta de Movistar no va ser satisfactòria. La clienta explica que quan va qüestionar el cobrament extra, l'empresa va al·legar que l'increment en la factura corresponia a impostos. Sense donar més detalls ni claredat sobre el motiu real.

Aquesta falta de transparència ha generat encara més frustració entre els usuaris. Senten que no se'ls està tractant amb la deguda honestedat.

Aquesta denúncia no és un cas aïllat. Al llarg dels últims mesos, han aparegut nombroses queixes similars a les xarxes socials. Això posa en evidència una tendència preocupant en el tracte de Movistar cap als seus clients.

Els clients perden la confiança en Movistar

El malestar dels clients de Movistar va més enllà de simples problemes tècnics o de facturació. Es tracta d'una qüestió de confiança. Els usuaris esperen una atenció al client eficient, transparent i resolutiva.

No obstant això, molts se senten ignorats o, pitjor encara, enganyats. L'operador de Telefónica ha d'entendre que la clau de l'èxit no només està en oferir bons productes, sinó també en cuidar els seus clients. La comunicació clara i la resolució de problemes de forma ràpida i eficaç són aspectes fonamentals.

És evident que Movistar necessita millorar el seu servei i mostrar un major compromís amb els seus usuaris. La situació actual està provocant que molts es qüestionin si continuar sent clients d'una companyia. I és que sembla no escoltar les seves necessitats ni oferir solucions adequades.